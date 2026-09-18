MissAV公布2026年9月排名 逢澤みゆ第2 超級女優有新作奪冠

MISSAV最新公布2026年9月女優排行榜出爐！本月榜單迎來新一輪洗牌，8月高居榜首的大熱門松本一香今個月輕微下滑至第3名，亞軍則由逢澤みゆ由8月的第3名上升一位奪得。8月位列第5名的「最強新人」瀨戶環奈再次發力，一舉超越眾多頂級女優逆襲登頂奪得冠軍！

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美園和花再創新高 北野未奈重返20強

此外，聲勢近月下滑的美園和花今月有大躍進，從7月的第18名、8月的第7名，9月再進一步衝上第4名。而早前來港出席見面會的河北彩花則微跌至第5名，北岡果林下滑至第6名。此外，8月曾跌出前20名的北野未奈在本月成功重返榜單搶下第19名，而森澤佳奈（飯岡佳奈子）亦由8月的第24名回升至第16名。

TOP 20 : 新井リマ（ X@Arai_rima）

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瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

2026年9月最受歡迎女優TOP 11-20

第20名：新井リマ

第19名：北野未奈

第18名：天馬ゆい

第17名：春陽モカ

第16名：森澤佳奈（飯岡佳奈子）

第15名：石川澪

第14名：彩月七緒

第13名：乙愛麗絲

第12名：倉本すみれ

第11名：木下日葵

第19名: 北野未奈(X@kitano_mina)

第18名: 天馬ゆい (網上圖片)

第17名: 春陽モカ(X@haruhi__moka)

第16名: 森澤佳奈(X@morisawa_kana)

第15名：石川澪（IG@ishikawa._.mio）

第 14 名：彩月七緒（IG@nao_satsuki）

第13名：乙愛麗絲 （IG@otsu_alice1219）

第12名: 倉本すみれ(X@kuramotosumire)

第 11 名：木下日葵 （IG@himari_kinoshita）

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2026年9月最受歡迎女優 TOP 6-10

第10名：沙月惠奈

第9名：彌生美月

第8名：波多野結衣

第7名：柏木こなつ

第6名：北岡果林

第 10 名：沙月惠奈 （IG@satsuki ena）

第 9 名：彌生美月（IG@yayoi__mizuki ）

第8名：波多野結衣(X@hatano_yui)

第7名：柏木こなつ(X@k4shi_konatsu)

第6名:北岡果林(X@karin_kitaoka_)

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2026年9月最受歡迎女優 TOP 1-5

第5名：河北彩花

第4名：美園和花

第3名：松本一香

第2名：逢澤みゆ

第1名：瀨戶環奈

第 5 名：河北彩花 （IG@saika_kawakita__official）

第 4 名：美園和花 （IG@misono_waka）

第 3名：松本一香（IG@verseau_219）

第 2 名：逢澤みゆ （IG@miyumiyu_ai）

第1名: 瀨戶環奈 (IG@setokanna_)

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