MissAV公布2026年9月排名 逢澤みゆ第2 超級女優有新作奪冠
MISSAV最新公布2026年9月女優排行榜出爐！本月榜單迎來新一輪洗牌，8月高居榜首的大熱門松本一香今個月輕微下滑至第3名，亞軍則由逢澤みゆ由8月的第3名上升一位奪得。8月位列第5名的「最強新人」瀨戶環奈再次發力，一舉超越眾多頂級女優逆襲登頂奪得冠軍！
美園和花再創新高 北野未奈重返20強
此外，聲勢近月下滑的美園和花今月有大躍進，從7月的第18名、8月的第7名，9月再進一步衝上第4名。而早前來港出席見面會的河北彩花則微跌至第5名，北岡果林下滑至第6名。此外，8月曾跌出前20名的北野未奈在本月成功重返榜單搶下第19名，而森澤佳奈（飯岡佳奈子）亦由8月的第24名回升至第16名。
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瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年
2026年9月最受歡迎女優TOP 11-20
第20名：新井リマ
第19名：北野未奈
第18名：天馬ゆい
第17名：春陽モカ
第16名：森澤佳奈（飯岡佳奈子）
第15名：石川澪
第14名：彩月七緒
第13名：乙愛麗絲
第12名：倉本すみれ
第11名：木下日葵
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2026年9月最受歡迎女優 TOP 6-10
第10名：沙月惠奈
第9名：彌生美月
第8名：波多野結衣
第7名：柏木こなつ
第6名：北岡果林
蒼井空親爆「黑歷史」AV引退後失控放縱做一事: 我人生最大失敗
2026年9月最受歡迎女優 TOP 1-5
第5名：河北彩花
第4名：美園和花
第3名：松本一香
第2名：逢澤みゆ
第1名：瀨戶環奈
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