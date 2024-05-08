打工仔津貼｜2024最新12大津貼　生活交通進修每月最高補貼$6,000

打工仔面對物價高漲，想減輕生活壓力就要看清政府推出各式各樣的津貼，你又是否合資格申請？今年分別有12項津貼，包括在職家庭津貼計劃、公共交通費用補貼計劃、展翅青見計劃等，各樣生活補貼、交通補貼，甚至進修計劃都包羅萬有。



《愛回家》劇照

生活補貼

1. 在職家庭津貼

「在職家庭津貼計劃」的申請以住戶（包括1人住戶）為單位。申請住戶達到工時要求，並符合入息及資產限額，可以申領計劃下的基本津貼、中額津貼或高額津貼。每名合資格兒童亦可申領兒童津貼。視乎住戶入息，津貼以全額、3/4額或半額發放。

由2024年4月至2025年3月，以4人家庭為例，領取全額津貼的住戶每月入息上限為25,000元，資產入息上限則是59萬元；而每月每個住戶和每名兒童的津貼將各有1,610元。

「在職家庭津貼計劃」的入息及資產限額（在職家庭及學生資助事務處）

以育有2名合資格兒童的4人住戶為例，由2024年4月起，可領取的職津最高金額將為4,830元。若以每次申請的六個月申領期計，每宗申請最高金額亦將增至28,980元。

「在職家庭津貼計劃」的津貼金額（在職家庭及學生資助事務處）

詳情可到在職家庭及學生資助事務處網站了解。

資料來源：在職家庭及學生資助事務處網站

２．為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃

「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」為有援助需要及符合資格的護老者提供支援。護老者經認可服務單位檢視所提供的照顧時數不少於80小時後，可每月獲發放3,000元津貼；如護老者需同時照顧多於1名符合申請資格的長者，而認可服務單位認為該護老者有能力適合同時照顧超過1名長者並不少於合共120小時後，該護老者則每月可獲發放最多6,000元津貼。

「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」的每月入息限額（社會福利署）

詳情可到社會福利署網站了解。

資料來源：社會福利署網站

3. 輪候公屋津貼

房屋署推出為期3年的「現金津貼試行計劃」，予符合編配公屋基本資格並已輪候公屋超過三年仍未獲首次公屋編配的基層家庭，紓緩因長時間輪候公屋而面對的生活困難。現金津貼金額由1人住戶每月可得1,300元至6人或以上住戶可得3,900元。

「現金津貼試行計劃」的津貼金額（現金津貼試行計劃網站）

詳情可到現金津貼試行計劃網站了解。

資料來源：現金津貼試行計劃網站

４. 租金援助計劃

房委會設有「租金援助計劃」寬減租金以援助有經濟困難的公屋租戶。合資格申請人可獲減四份之一或一半租金。

非長者家庭的總收入低於公屋入息限額的50%，就可獲減一半租金的援助；而長者家庭的總收入低於公屋入息限額的70%，就可獲減一半租金的援助。

「租金援助計劃」的申請資格（房委會網站）

詳情可到房委會網站了解。

資料來源：房委會網站

5. 電費補貼

香港政府向住宅客戶提供電費補貼，由2024年1月至2025年12月的電費紓緩計劃將補貼1,200元，分24個月發放，即每月50元。補貼只能用作繳交電費。未用的補貼可以轉撥至其後月份，用以支付直至2025年12月31日或戶口結束為止，在同一戶口帳單上所示的電費。而受惠住戶包括港燈及中電用戶。

電費補貼的補貼金額（中電網站）

詳情可到中電網站了解。

資料來源：中電網站

交通補貼

6. 公共交通費用補貼

「公共交通費用補貼計劃」每月的補貼金額將按市民每張八達通所記錄的實際每月公共交通開支計算。政府會為市民每月超出$400的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月$400為上限。

「公共交通費用補貼計劃」的補貼計算方式（公共交通費用補貼計劃網站）

詳情可到公共交通費用補貼計劃網站了解。

資料來源：公共交通費用補貼計劃網站

7. 九巴月票

「九巴月票」是一張電子月票，適用於全港逾450條九巴及龍運路線。乘客只須以800元，便可於30日內，每日任搭10程九巴龍運及2程B1線，以及享有27折優惠乘搭龍運機場A線及NA線。而「九巴月票」同樣可使用於政府的「公共交通費用補貼計劃」。

資料圖片

詳情可到九龍巴士網站了解。

資料來源：九龍巴士網站

8. 港鐵都會票

「港鐵都會票」於67個指定市區車站適用，40日內搭40程，只售$445，適用於每天中長途過海上班的打工仔。都會票設有使用限期，在購票當日起計的14日內需乘搭第一程，而車票也會在首次使用起計40日後失效。

資料圖片

詳情可到港鐡網站了解。

資料來源：港鐡網站

進修/就業津貼

9. 持續進修基金

持續進修基金為年滿18歲並符合申請資格的成年人提供持續教育和培訓資助，鼓勵本地市民持續進修。

凡報讀已登記成為基金課程的持續教育和培訓課程，每人可不限次數申領合共最多25,000元的資助。首10,000元資助的學員共付比率（即學員本身需負擔的費用的百分比）為課程費用的20%，而餘下的15,000港元資助的學員共付比率則為課程費用的40%。可報讀的課程涵蓋各類語文、商業、教育、工程、醫學、法律等。

詳情可到在職家庭及學生資助事務處網站了解。

資料來源：在職家庭及學生資助事務處網站

10. 展翅青見計劃

勞工處「展翅青見計劃」予15至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年人參加，費用全免。只須持有效香港身份證及可在香港合法受僱，即可接受及完成在職培訓。

工作實習機會由政府部門、私人公司及福利機構提供。在為期一個月的工作實習期間，參與機構與學員之間並不存在僱傭關係。學員在完成工作實習訓練後，可獲發放 7,300元的實習津貼。

詳情可到展翅青見計劃網站了解。

資料來源：展翅青見計劃網站

11. 僱員再培訓局

申請人需為滿15歲或以上的香港合資格僱員；及學歷在副學位或以下程度；及須符合課程的入讀資格。

僱員再培訓局專為失業人士提供的就業掛鈎課程，費用全免。凡沒有收入或每月收入為14,000元或以下的學員，可申請豁免學費；每月收入為14,000元以上人士可申請學費資助，每月收入介乎14,001元至22,000元的學員，可獲得本局資助大部分課程學費，繳交課程訂定的「高額資助學費」；而月入超過22,000元的學員，則須繳交課程的「一般資助學費」。

為期七天或以上的就業掛鈎課程設有再培訓津貼。學員須符合再培訓津貼發放的準則，包括課堂出席率須達八成或以上，方可申領。

所有七天或以上的就業掛鈎課程的每日津貼額劃一提升至241元（以每日兩節課堂計算），半日津貼額為120.5元（以每日1節課堂計算）。

詳情可到僱員再培訓局網站了解。

資料來源：僱員再培訓局網站

12.再就業津貼試行計劃

根據《施政報告2023中》，「再就業津貼試行計劃」對象為連續3個月或以上沒有工作收入的40歲或以上中高齡人士。若他們連續完成6個月工作，可獲發放最高1萬元津貼，而連續完成12個月工作則再多1萬元津貼。而計劃將在今年7月15日推出，詳情有待公佈。

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