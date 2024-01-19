持續進修基金2024｜5大駕駛學院考私家車最新收費　學費低至$4800

車牌在現今社會可以說是必要的技能，分分鐘更可成為你搵工的優勢，但學車費用需要過萬元，成為了不少人卻步的原因。政府的持續進修基金於早前就將香港駕駛學院課程納入資助名單，近年更將由貨櫃運輸業職工總會的駕駛課程納入，而每人的資助費用亦增至$25,000，令大家有更多機會受惠！



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現時政府持續進修基金資助為每人$25,000，申請人要年滿18歲，只要修讀的課程是於指定可獲發還款項名單當中，政府則會資助接近80%的款項，申請人的首$10,000資助共付比率為20%，而剩下的$15,00則為40%。大家可以在課程結束的一年內，提供學費收據，證書等證明文件，透過網上或親身遞交申請則可獲得資助款項，申請資助次數不限。

而香港駕駛學院的私家車和輕型貨車駕駛證書課程，一直都是持續進修基金裡較受歡迎的課程，但名額有限，令不少人都難以申請。近年，有不少駕駛學院的課程亦列入資助課程名單，費用甚至比駕駛學院課程更低，馬上看看課程的詳細資料吧！

持續進修基金資助學車課程

學車課程推介【1】香港駕駛學院（私家車/輕型貨車駕駛證書課程）

原價學費：$19,056

實際支付學費：$5,122

(扣除持續進修基金資助$13,934，學員須另運輸署駕駛考試租車費$2,000、運輸署駕駛考試表格費$510，學習駕駛執照$548，合共$3058）

堂數：面授課程一共46堂，時數36小時

(其中24節為校內及公共路面駕駛練習，22節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制12個月

收生條件：1. 申請人必須年滿18歲 2.符合運輸署對駕駛者的體格要求 3.通過香港駕駛學員入學讀寫能理評核

授課地點：小瀝源分校-新界沙田小瀝源沙田圍路138號

元朗分校-新界元朗南生圍涌業路38號

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%或以上 及 於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績（65%或以上）

學車課程推介【2】貨櫃運輸業職工總會課程部（私家車/輕型貨車駕駛證書課程）

原價學費：$20,160

實際支付學費：$5,564

(扣除持續進修基金資助$14,596，申請人另須付$2858，包括運輸署駕駛考試表格費用$510、運輸署學習駕駛執照費用$548、租車費$1800）

堂數：面授課程一共40堂，時數31小時

(其中28節為校內及公共路面駕駛練習，12節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制9個月

授課地點：九龍佐敦渡船街28號寶時商業中心5樓506室

收生條件：1.申請人必須年滿18歲 2.符合運輸署對駕駛者的體格要求 3.持小六或以上學歷或通過入學試

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%或以上；及 於「畢業筆試」取得合格成績(65%)及 於「畢業駕駛考試」及「職業駕駛訓練口試」取得合格成績。

學車課程推介【3】李健駕駛學校

原價學費：$18,960

實際支付學費：$5,084

(扣除持續進修基金資助$13,876，申請人只須付運輸署路票、學習駕駛執照及考試表格費用）

堂數：面授課程一共51小時課堂，另加1小時畢業考試

(31小時私家車路試備考、10小時筆試備考及10小時其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制12個月

授課地點：

1）新界荃灣南豐中心16樓1617B及1618室

2）九龍麼地道62號永安廣場一樓16號

3）九龍觀塘巧明街117號港貿中心21樓5室

4）香港銅鑼灣怡和街22號17字樓

5）香港金鐘金鐘道95號統一中心2樓商場2036號

收生條件：1.申請人必須年滿18歲 2.符合運輸署對駕駛者的體格要求 3.持小六或以上學歷或通過入學試

畢業要求：私家車駕駛技術及路試備考的出席率達70%或以上；及課程整體出席率達70%或以上；及於畢業筆試取得合格分數（65%或以上）；及於畢業駕駛考試取得合格分數（65%或以上）

非持續進修基金課程

學車課程推介【4】A1駕駛學校

原價學費：

私家車自動波15堂優惠組合(九龍及新界) $4,800

私家車自動波15堂優惠組合(港島) $4,950

（報考人士須另外繳付$548學習駕駛執照費、$510運輸署考試表格費用及考試租車費$2100。）

堂數：路面實習 15堂 (每堂45分鐘)

路試地點：

九龍何文田培正道 19號

九龍天光道 11號

九龍忠義街 5號

九龍油塘嘉榮街 6號嘉榮商場地下 3及 4號舖

新界葵涌永孝街7號

新界葵涌梨木道 103號

香港大球場徑

香港跑馬地荷塘道 15號

報名流程：完成網上登記及付款；一星期內將有專人聯絡安排收取身份證副本及住址證明、以辦理政府文件 (學習駕駛執照$548、運輸署考試表格費用$510)；另需繳付考試租車費$2,100。成功辦妥政府文件後學校將聯絡排期筆試。筆試合格後即可聯絡師傅洽商安排駕駛練習時間。

學車課程推介【5】鏗鏘駕駛學校

原價學費：視乎地區每課$340-$350 (45分鐘)；套餐另有優惠。

（學校建議學員報讀20-25課（$6,800起），另免費提供筆試及路試理論講座）

（報讀者需繳付考牌租車費（棍波）$2,400或（自動波）$2,300、考試路票 $510、臨時學牌 $548）

授課地點：

深水埗長沙灣道264號地下A舖

旺角亞皆老街皆旺商業大廈706室

觀塘物華街23號群星大廈3字樓B室

柴灣柴灣道350號樂軒台地下108號舖

灣仔盧押道11-13號修頓商業大廈12樓B室

荃灣青山公路225號慶興樓3樓10號

元朗青山道元朗貿易中心1402室

大埔寶鄉街37號寶康大廈1字樓B室

上水新豐路122號龍霞樓閣樓B2室

查詢電話：23411322

非持續進修基金的課程以實戰為主，學費主要是教車師傅的堂費，而路試理論多數會提供免費講座、考試天書、線上資源協助學員考取筆試合格。

延伸閱讀：持續進修基金$25000資助學乜好？繼續睇7個最受歡迎課程

政府早前將持續進修基金提升至每人$25,000，從而讓大家有更多機會自我增值。只要申請人修讀的課程在可獲發還款項的名單當中，政府就會資助接近80%的款項，大家可以在課程結束的一年內提供學費收據、證書等證明文件，透過網上或親身遞交申請則可獲得資助款項，申請資助次數不限。《Opener開罐》為大家整合大部分年輕人有興趣的牌照課程，年輕人對課程有興趣的話不妨培養技能旁身。

1.美容護理及化妝證書（皇家國際教育學院）

原價學費：$29,800

堂數：面授課程一共42小時、實習一共57小時、評核一共9小時

課堂修讀期：3-6個月

收生條件：

1) 持中三畢業或以上同等學歷

2) 於「入學技能測驗」取得合格成績

3) 通過面試 (*如申請人持非本地學歷, 須於 「聽講粵語及書寫中文能力測試」取得合格成績。)

獲得資助要求：

1）學員的總出席率須達課程的最低要求（70%）

2）總成績分數達60%或以上

2.全面美甲技術證書（蒙妮坦學院有限公司）

原價學費：$14,800

堂數：一共120小時（全日制及兼讀制）

課堂修讀期：全日制 (2個月) ，兼讀制 (5個月)

收生條件：

1) 年滿十六歲

2) 具中三程度學歷

3) 具基本中文語文能力

4) 通過入學面試

獲得資助要求：

1) 整體出席率達70%或以上

2) 各項評核須達60%或以上

3. 髮型設計及梳剪技巧證書（工聯會職業發展服務處有限公司）

原價學費：$1930

堂數：一共21小時

課堂修讀期：兼讀制12星期

收生條件：

1）三年美髮業之工作經驗，或

2）成功修讀美髮業相關資歷級別第二級之課程，或

3）持有美髮業相關資歷級別第二級之過往資歷認可證書。

獲得資助要求：

1）出席率達80%或以上

2）完成所有測試

3）於每個成績評核項目取得總分50%或以上

延伸閱讀：持續進修基金$25000資助學乜好？繼續睇8個最受歡迎課程