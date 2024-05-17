政府工｜保安局請小編！月薪達$37,540　符6大條件2年經驗可申請

近年不少政府部門都在不同社交平台開專頁軟推政策，又或透過平台跟市民溝通，連保安局局長鄧炳強都在小紅書等平台變身成Foodie，大打親民形象！所以，小編責任相當重要，今日（17日）保安局就在公務員事務局招聘「多媒體主任」，大學畢業兩年工作經驗月薪$37,540，究竟做啲乜？自己又是否合資格申請?立即睇睇！



【保安局-多媒體主任】

月薪：$37,540

截止日期 :31/05/2024 17:00:00

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入職條件:

(a) 持有由香港任何一所大學所頒授的學士學位，以主修中文、創意媒體、數碼媒體、公共關係、廣告策劃或市場推廣為佳，或具備同等學歷；

(b) 在取得學位後曾全職擔任數碼媒體策劃及管理社交平台的工作，並具備最少兩年經驗，包括管理Facebook、Instagram、微博、小紅書、抖音、流動應用程式及網頁等，以支援包括市場推廣、品牌建立、公共關係、互動媒體、廣告或社交媒體推廣的工作；

(c) 必須熟悉社交媒體的運作及具備創意思維；

(d) 具備優良的中文及英文寫作能力，特別是創意廣告文案寫作，能操流利的粵語和英語及基本的普通話；

(e) 精通電腦軟件應用程式，包括MS Word、Excel及PowerPoint、Adobe製作軟件如Photoshop及Illustrator 等，具備有關圖像設計的技巧及經驗則更佳；以及

(f) 能夠輪班工作，並經常在緊迫的期限內、長時間且不定時工作，以及在公眾假期工作。

職責:

(a) 策劃社交媒體的內容及負責平台營運；

(b) 具有創意思維，負責社交媒體的文案寫作；

(c) 策劃宣傳計劃、圖像、影片及宣傳品等內容；

(d) 協助部門的市場推廣、形象建立及危機管理；以及

(e) 履行任何其他被指派的工作。

聘用條款:獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2024年7月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 X

(a)申請人須透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 網上提交申請表。

(b)申請人須在網上申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

(c)申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須電郵遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本至sb-recruit@sb.gov.hk。另外，申請人的工作經驗證明文件副本、個人作品集（如有）亦請電郵至sb-recruit@sb.gov.hk，須在電郵標題註明網上申請編號。