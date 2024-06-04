港人日本自駕遊出事又撞車！租車公司拒外國客：因一細節常釀車禍

昨日(3日) 又有港人在日本自駕遊時發生車禍。根據日媒報道，日本北見市一交界路口有兩輛私家車相撞，據報其中一部肇事車輛司機為香港人，事發時正租車自駕遊。以往外國人因自駕遊在日本頻生意外，有日本租車公司曾向傳媒表示在去年11月的交通意外中，有約7成都是因外國旅客駕駛引起，而外國旅客更常因忽略一個細節而釀成車禍。



HTB北海道ニュース YouTube截圖

綜合日媒報道，昨日（3日）早上港人在北海道北見市自駕遊時發生車禍，與北見市的交界路口與私家車相撞，兩車都嚴重損毀。由於意外現場並沒有交通燈，只有日語的「止まれ」交通標誌，該地警察懷疑是港人司機無視了該「一時停止」標誌，沒有停下觀察確認，而是直接駛過，導致本次意外。

其實除了港人，其他外國旅客在日本自駕遊時發生車禍情況亦時有所聞，過去就曾報道指，有租車公司拒絕租車給外國人，亦有公司損失慘重被迫結業。

為何只有外國人在日意外頻頻，日本人卻能安全駕駛？租車公司「バジェット・レンタカー」新千歲機場店店長佐佐木一志指出，不少外國人都無法理解日語交通標志，如本次導致港人意外的「止まれ」交通標誌，其實與香港的「停車」或「讓路線」相似，遇到該標誌時應先停下觀察，確保沒有車輛及行人通過，才能繼續行駛。

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雖然很多日本租車公司在借出車輛時，都會跟旅客用英語説明本地交通標誌，以免發生意外。但日本交通標誌不少都僅有日語，外國旅客往往反應不及。另外，亦有泰國租車客都表示不能閲讀僅有日語的交通標誌。

部分日本網友表示，在路上有不懂日本交通標誌的旅客開車，覺得很可怕。如果外國旅客有在日本自駕的打算，在前往日本前要先瞭解當地交通標誌，即便標誌沒有英語也應如此。北海道市民指出，除了國際車牌外，在日本開車前也要通過日本的駕駛測試，合格後才能夠租車，以免發生同類事件。