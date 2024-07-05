女子著短褲短裙因一事後悔「有些不衛生」網民有共鳴：很尷尬

夏天到了，不少人外出換上短裙、短褲，然而一名女網友透露，她有點介意在公共場合坐著休息時，大腿後側肌膚會直接碰到椅子。



貼文曝光後，引起不少留言共鳴：

「我也覺得很不舒服」

「除非很累或很久，不然都站著」。



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原PO在PTT發文，承認自己有點潔癖，會介意穿短褲、短裙時坐下後，大腿後面的皮膚直接接觸到外面的椅子，感覺有些不衛生。但她也說，如果是有穿褲襪或是在自家的椅子上感覺就還好，不禁好奇問：

有人也會在意嗎？還是只有我？

對此，網友紛紛回應：

「裙子太短的話，坐下時內褲接觸椅子，我覺得很可怕」

「很不舒服，所以現在只穿長褲了」

「懂妳的感覺，皮膚敏感的人很容易接觸性過敏，我會拿外套當墊子或者坐前面點減少接觸」

「強烈建議擦拭，或是噴一下酒精」

「坐三分之一板凳，這都沒辦法忍耐就懸空假坐」

「夏天流汗起來會很尷尬」。



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也有網友表示：

「會覺得很怪嗎？外出上廁所時，大腿也會碰到馬桶坐墊呀」

「在意這個問題就穿長褲啊」

「還是有人不介意的，十幾年前大學生時期，同學穿熱褲直接盤坐在地上，看她半條大腿都貼著地板，也覺得洗洗就好」

「皮膚沒那麼脆弱好嗎」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】