將軍澳綁架案｜連登仔疑曾留言炸疑犯TG　Admin一度刪帖:免生悲劇

將軍澳廣場3歲男童被綁架一案轟動全港，警方迅速救出肉參並拘捕２名女子。其實事件昨晚已在網上廣泛流傳，更有連登仔在討論區內公開案發照片、疑犯的Telegram的聯絡方法、勒索信件及要求贖金對話截圖，多名連登網民隨即用TG聯絡「轟炸」疑犯，及後留言部份內容已被管理團隊移除，之後整個帖文被刪除，引起連登仔暴動。管理團隊發文解釋，以免衍生其他悲劇，基於人道考慮，決定介入處理。



網上圖片

將軍澳廣場3歲男童綁架案事件引起全城關注，綁匪勒索男童家人約514萬元加密貨幣，最終警方在案發後14小時，凌晨五時掩至將軍澳屋苑天晉成功救出肉參，並拘捕2名女子。其實事件在昨晚連登討論區已引起激烈討論，有帖文更公開案發照片、疑犯的Telegram的聯絡方法、勒索信件及要求贖金對話截圖。

連登截圖

多名連登網民隨即用TG聯絡並「轟炸」疑犯，「家長已報警，實捉到你」、「搞緊咩」，但被其他網民斥責「咪貪玩啦，唔好影響人地條人命」，及後管理團隊移除留言部份內容，更回覆指：「如事件屬實，為了防止衍生意外，請會員不要張貼相關聯絡資料或進行聯絡」。

連登管理團隊今日下午發帖文，詳情講解處理帖文的經過，指有網民開設了「[突發] 將軍澳廣場小男孩被拐走」的主題並轉發了疑似案發照片、疑犯的聯絡方法、勒索信件及要求贖金對話截圖，當時為未經証實消息。團隊指該主題開設後數個小時後，有確實消息指該事件屬實，所以「經考慮後以免衍生其他悲劇，基於人道考慮，我們決定介入處理」。連登管理團隊表示，「為免引起更大迴響，經評估各種處理方式後，決定先行局部隱藏包含疑犯的聯絡資訊，並在留言中加入警示，讓部分會員知道我們正關注事件。經觀察後，我們決定暫時隱藏該主題，及於期後數小時內隱藏曝露太多敏感資訊之留言，並暫時將幾位滋事會員禁言1天。由於事件已暫時告一段落，所有被隱藏的留言已被恢復，被禁言會員已被解禁。」文末表示如果有任何決策上的失誤在此致歉。

不少連登仔也留言力撐Admin做得好，「連仔好嘢」、「滋事嘅人應該禁言，但個post就唔應該隱藏」、「必須啦，成班毛都未生齊嘅智障係到pm個綁匪搞事」、「玩膠都唔識分時機，BAM得啱呀」、「其實保障小朋友安危, 當時唔適合咁樣公開討論」。