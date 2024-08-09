日本最少人口村莊得160名居民　40歲美女一個原因搬入村做送貨

香港生活節奏急速，每天都非常繁忙、有永遠做不完的工作，因此也有不少人會嚮往慢活。日本有女子中學畢業後搬到東京生活，約20年後再回到家鄉——全日本人口最少的村莊「青島」。除了幫忙打理家裡開的民宿之外，亦經營YouTube頻道與網民分享島上生活的日常點滴。



（日刊SPA）

日媒「日刊SPA」最近介紹到，青島是位於日本伊豆群島南部的一座火山島，四面都是懸崖峭壁，是日本眾多離島中最難登陸的島嶼。上面居住著全日本人口最少的村莊，人口只有約160人。但這樣的小島最近就引起不少網民注目。今年40歲的島民佐佐木加繪擁有著與年齡不相符的凍齡美貌，而她經營的YouTube頻道「青ヶ島ちゃんねる」亦坐擁逾18萬訂閱。據說有不少旅客也是看了她的影片才被青島的魅力吸引決定到訪。

佐佐木講到自己15歲中學畢業後就離開了小島，在東京本土居住了約20年。直到4年前她的父親健康欠佳倒下，而她的母親開創的民宿「かいゆう丸」又差不多完工，她就打算回鄉幫忙。半年後新冠疫情開始流行，她於是決定在島上住一段時間。本也有想過在東京和青島兩邊 來回，但為了避免將病毒帶回小島，最後還是沒有離開。佐佐木講到在東京居住多年，以為回到島上的生活會很無聊，但卻發現生活比想象中有趣，還開始萌生「慢活也不錯」的念頭。眨眼就過了數年，而她在空閒時間開設的YouTube頻道也比想像中有迴響。

從東京到青島需要先到八丈島，再乘搭20分鐘的直升機或坐3小時的船才能到達。旅費自然不便宜，而且航班不時也會因惡劣天氣影響取消。加上若沒有預約住宿或營地就不能乘搭，島上亦只有4間民宿（其中2間休業中），要去青島絕對不是簡單的旅程。令佐佐木笑指單是能到達青島也能帶來滿足感，到了黃金週和暑假期間就會有很多人到青島露營。

島上只有一家商店可以買肉、蔬菜和日用品，不過佐佐木就講到其餘東西用Amazon都可以買到，所以並沒有太大問題。另外，亦有島民有自己種蔬菜等等，幫忙做事可能會得到一條魚、類似「以物易物」的情況。

除了經營YouTube頻道和在母親的民宿幫忙之外，佐佐木亦負責島上送貨的工作。不過青島整個地區都「無地址」，佐佐木就講到島上有大概120戶，她只能單靠記憶，記住島民的名字、相貌和地址送貨。實在十分厲害。

（Instagram: @kaechan0106）

佐佐木講到近年有不少人考慮移居到青島，而且似乎亦引起了一些創業人士的注目，希望自己能成為這些人和島民之間的橋樑。被問到有沒有回到東京本土生活時，佐佐木就表示東京實在太多人、消費也很高，偶爾去一兩次還可以，但「回東京本土生活就......不了（笑）」。