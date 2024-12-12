政府工｜教育局請計劃主任月薪77K　任何學位+有呢方面經驗優先

臨近年尾大家有無諗過揾工跳槽?教育局又請人，今次行政分部招聘計劃主任，雖然不是公務員約，不過人工相當高，月薪高達$77,855，而且任何學位都可以申請，不過工作年資上有一定要求。即睇自己合唔合資格?



《我要準時下班》劇照

教育局(行政分部)-計劃主任 (EDB/ADM/359/24)

月薪: $77,855

截止申請日期 :24/12/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(c) 在取得上述(a)的學歷後，具備不少於15年工作經驗，當中包括不少於5年的人力資源管理經驗，尤以資訊科技相關經驗並於政府工作為佳；

(d) 熟悉電腦操作包括文書處理、試算表及簡報軟件；

(e) 具備良好的溝通及社交技巧；以及

(f) 積極進取、能在壓力下工作並於有限時間內處理多項事務。

職責:

(a) 就教育局教育職系人員的招聘及職業發展進行研究、分析、策劃、統籌及實施改善措施；以及

(b) 就聘用及人事組的各類專責提升服務項目提供行政支援。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1.5年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請人須使用指定的申請表格[G.F.340(Rev.7/2023)] 。該表格可於公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載，亦可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心及勞工處就業科各就業中心索取。

(b) 申請表格須於申請期限前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16摟1636室教育局聘用及人事組。請在信封上註明「申請計劃主任職位」。

(c) 持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，請隨申請書夾附有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。申請人也應盡可能提供所有其他有關的學歷證明文件副本，以便進行學歷評審的工作。請勿遞交任何證明文件的正本。至於持有本地學歷的申請人則無需於現階段提供學歷證明。

(e) 為方便聯絡，申請人需在申請表格內清楚提供個人電郵地址。