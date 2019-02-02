盤點7個小學參觀必到點　可口可樂博物館、郵局、交通安全城　

參觀可口可樂廠，可是小學時代必去的課外活動之一，是不少香港人的童年回憶。不過它正式宣佈於下月10日將閉館重整，暫時未有確實的重開日期，可說是大家童年的終結。事實上除了可口可樂廠，小學仍有不少一定參觀過的地點。以下7個，你又有沒有去過？

(可口可樂博物館提供)

【1】可口可樂廠

小時候的校外參觀活動並不多，

一可以「攞正牌」不上課，

就是同學們歡呼尖叫的時候。

尤其是參觀可口可樂廠，

更是小學生的喜訊。

當時平時父母都不容許自己喝這些沒有營養的碳酸飲料，

在參觀時卻可以借「學習」的機會去獨佔一瓶可樂。

(圖片來源:呀劍萬帥•_親子旅遊•_攝影扎記網誌BLOG)

【2】交通安全城

為了教導小學生有關道路安全的意識，

這個地方一定是小學生必到的地方。

整個院址都是在模擬道路的環境。

還依稀記得，老師要求我們一個個手拖手過馬路，

還有一輛輛的黃色小單車可以讓。

不要以為只有小朋友只可以去參觀，

事實上公眾都可以在沒有團體租用的時候入去參觀的。

想重拾童真的你們，是時候了！

(圖片來源: 香港歷史博物館)

【3】歷史博物館

小學的時候不時都會安排我們到不同的博物館，

除了沙田的文化博物館之外，

當然少不了「尖沙咀三寶」，

其中一間就是歷史博物館。

相信它也是三個博物館中，

最不受學生歡迎。

因為裡面只有大量的展覽，

很少小遊戲及互動的工作坊。

(圖片來源: wikipedia)

【4】太空館

平時一到尖沙咀，

就會被這個巨大的「菠蘿包」吸引。

可以在這裡體驗到太空的奧秘，

更可以讓人知道太空人的生活及感受到太空的無重狀態。

小編當時與一眾同學都玩到不願離開！

(資料圖片)

【5】科學館

即使是現在，

仍有不少成年人會在空閒的時候，

到科學館參觀。

畢竟它裡面的各種展品都是老少咸宜的。

最深印象的是位於整個館中央的「能量穿梭機」，

每逢11時、1時、3時及5時都會開始運作，

絕對是香港人的集體回憶！

(圖片來源: wikipedia)

【6】嘉頓麵包廠

「嘉頓麵包」可說是香港人最著名的本土品牌，

它的麵包更是由小吃到大。

因此可以參觀麵包廠，

更有機會自己自製麵包及三文治，

真的是非常之難得及有趣的機會，

因為小編都沒有參觀過…

(資料圖片)

【7】郵局

除了博物館及工廠外，

小學的時候也曾參觀過不同的公營機構。

郵局就是其中一個，

任務就是在那裡寄信給自己。

黏郵票、寫地址等

全都是由自己一手包辦，

在家中收到自己的信真的很有成功感！