盤點7個小學參觀必到點　可口可樂博物館、郵局、交通安全城　

參觀可口可樂廠，可是小學時代必去的課外活動之一，是不少香港人的童年回憶。不過它正式宣佈於下月10日將閉館重整，暫時未有確實的重開日期，可說是大家童年的終結。事實上除了可口可樂廠，小學仍有不少一定參觀過的地點。以下7個，你又有沒有去過？
(可口可樂博物館提供)
【1】可口可樂廠
小時候的校外參觀活動並不多，
一可以「攞正牌」不上課，
就是同學們歡呼尖叫的時候。
尤其是參觀可口可樂廠，
更是小學生的喜訊。
當時平時父母都不容許自己喝這些沒有營養的碳酸飲料，
在參觀時卻可以借「學習」的機會去獨佔一瓶可樂。
(圖片來源:呀劍萬帥•_親子旅遊•_攝影扎記網誌BLOG)
【2】交通安全城
為了教導小學生有關道路安全的意識，
這個地方一定是小學生必到的地方。
整個院址都是在模擬道路的環境。
還依稀記得，老師要求我們一個個手拖手過馬路，
還有一輛輛的黃色小單車可以讓。
不要以為只有小朋友只可以去參觀，
事實上公眾都可以在沒有團體租用的時候入去參觀的。
想重拾童真的你們，是時候了！
(圖片來源: 香港歷史博物館)
【3】歷史博物館
小學的時候不時都會安排我們到不同的博物館，
除了沙田的文化博物館之外，
當然少不了「尖沙咀三寶」，
其中一間就是歷史博物館。
相信它也是三個博物館中，
最不受學生歡迎。
因為裡面只有大量的展覽，
很少小遊戲及互動的工作坊。
(圖片來源: wikipedia)
【4】太空館
平時一到尖沙咀，
就會被這個巨大的「菠蘿包」吸引。
可以在這裡體驗到太空的奧秘，
更可以讓人知道太空人的生活及感受到太空的無重狀態。
小編當時與一眾同學都玩到不願離開！
(資料圖片)
【5】科學館
即使是現在，
仍有不少成年人會在空閒的時候，
到科學館參觀。
畢竟它裡面的各種展品都是老少咸宜的。
最深印象的是位於整個館中央的「能量穿梭機」，
每逢11時、1時、3時及5時都會開始運作，
絕對是香港人的集體回憶！
(圖片來源: wikipedia)
【6】嘉頓麵包廠
「嘉頓麵包」可說是香港人最著名的本土品牌，
它的麵包更是由小吃到大。
因此可以參觀麵包廠，
更有機會自己自製麵包及三文治，
真的是非常之難得及有趣的機會，
因為小編都沒有參觀過…
(資料圖片)
【7】郵局
除了博物館及工廠外，
小學的時候也曾參觀過不同的公營機構。
郵局就是其中一個，
任務就是在那裡寄信給自己。
黏郵票、寫地址等
全都是由自己一手包辦，
在家中收到自己的信真的很有成功感！