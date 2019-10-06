激靚貓奴被抓傷恐毀容！台女星臉留5cm疤痕　竟向動物傳心師求救

早前台灣女星邵庭慘被家中貓兒抓傷，臉上濺血留下一道長達5公分的傷痕，她還原當時情景，透露當下非常擔心臉上會留疤，還頻頻問正在台南出差的老公閃光哥：「若是我臉上有疤，你還會愛我嗎？」閃光哥雖淡定但無所不用其極放閃，「老婆不管妳怎樣我都愛！」

台女星邵庭早前被愛貓抓傷。（IG@ting.talk）

邵庭說，當晚被家中貓貓抓傷後，自己立刻奔到朋友那拿去疤的藥膏，並透露為此去找動物傳心師，來了解貓咪抓傷她的原因：「沒想到家中3隻貓口徑一致，認為是我站在牠們的跑步跑道上，所以才會踩到我！」經動物傳心師溝通「媽媽臉上有5公分的傷痕」後才透露兇手特徵：「牠們說是腳上有點點的貓咪踩到我的，但，牠們3隻腳上都有點點呀！」讓邵庭好氣沒好笑的說：「這些屁孩串供！」

此外，她也被叮嚀這陣子吃東西要注意包含她愛吃的海鮮、牛肉、羊肉、海菜、芒果、荔枝、炸物、芝麻油等都要先避開，飲食也要清淡點，作息要正常，一定要睡飽，沒事別出家門讓傷口曬到太陽，邵庭自嘲自己有典型的人馬座反骨：「越被管就越想反抗，好想大吃麻辣鍋涮牛肉涮海鮮。」

邵庭與她的愛貓。（IG@ting.talk）

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