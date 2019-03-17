【Slash】斜桿青年教你如何善用工餘時間　從零開始掌握新技能

在網路上，從零開始學習某項技能的文章總會吸引百萬人的點閱，我們也常常收到關於「如何自學」的留言，於是我們將用數位生活的方式教你如何「從零到一」掌握一個技能、工具。第一篇，教你如何制定自學計畫。

自學Photoshop做海報、在廣告公司做PPT，做產品經理畫原型……從學生時代到職場我總是一臉懵逼地被「斜桿」（Slash）。

相同職位發揮多個職能，某程度上也算是個「斜桿」青年了。（Gettyimages）

不過所幸，在被逼成為「斜桿」青年過程中，通過自學掌握了各種技能，讓剛入職場的自己也稍微能打了一點。我是一個喜歡將生活、工作規整為一個個專案進行管理的人。所以今天也將以專案管理的方式，分享如何從零開始學一門技能。

說實話，「如何從零開始學習」這個問題本身就非常的空泛，工具類如PS、LR、AI或者職場技能類如程式設計、設計，每一個技能的學習方式、學習資源都會不同。所以本文，主要從如何開始規劃自學方案，制定自學計畫入手。不過別擔心，我們也將在後續為大家帶來各類入門指南，敬請關注。

為了讓你們更好地理解，我們將以工具類PS的使用及如何從零開始做產品運營作為案例進行對應的分享。而我把這個自學的過程比作了「看病」、「吃藥」、「複診」。

一、看病

在開始學習一個技能之前，你一定要「知道」你需要學甚麼，我把這個過程叫做「看病」。

在開始學習一個技能之前，你一定要「知道」你需要學甚麼，我把這個過程叫做「看病」。（Gettyimages）

你或許會輸入各種關鍵字，然後記下各種書單、收藏各種網站，用電腦忙大半天之後，然後開始有一種「已經掌握」了的幻覺。自學最怕像盲頭烏蠅一樣，沒有方向。

所以我們更建議你，先搞清楚你需要學甚麼？這裡有幾個好辦法：

如果你想要成為產品運營、新媒體運營編輯、程式師等，去看招聘要求就對了。崗位的工作內容就是你需要學習的東西。你可以多看看不同公司對同一崗位的職位要求，稍加消化和整理，你就可以對產品運營需要做甚麼、學甚麼有一個大致的理解。

接下來你可以開始對每一項進行發散性思維。這裡有幾個走捷徑的方法：

直接到相關網站上查看功能表目錄，基本上就是這個職業定位需要掌握的分支內容。或者查看相關入門書籍上的目錄。假如是工具類的技能，你可以直接到網上有查看專線視頻的清單。這個階段只需要粗略的流覽和消化，你就可以大致瞭解自己缺甚麼，來幫助之後更好地「吃藥」。通過上面的消化過程，我把產品運營的職位要求、分支、需要掌握的知識，歸結在了腦圖，以便於我學習這個技能的管理。看病的這個階段，讓你對想要學的技能有一個更深入的瞭解，並且幫助自己有條理性地整理需要學甚麼。

使用的app：印象筆記、各種求職app、書籍購買網站、思維導圖app。

寫藥方

當你完成以上步驟之後，你就可以得到一張「藥方」。接下來就是吃甚麼藥，怎麼吃藥的過程。

當你完成以上步驟之後，你就可以得到一張藥方。接下來就是吃甚麼藥，怎麼吃藥的過程。（Gettyimages）

吃甚麼藥，也就是要去哪裡學的問題。在互聯網時代，搜索知識不是一件難事。但是海量的資訊，帶來的也不全是好處。除了各種高度同質化標題黨實則沒有內容的乾貨之外，你還有可能因為某些pop-up而半途而廢。所以，我們羅列了一些學習的管道，並根據適用的不同學習場景、內容品質、沉浸程度、易接受程度、互動程度進行了對比，僅供參考。那麼如何在海量的知識下，篩選下精華，留下有效的資訊。這裡有一些個人的技巧分享：

抱大腿 無目的地查看同一個專欄的圖文內容，倒不如找出這個領域的KOL ，長期follow。如果你要上網課，花時間看看是否有很多人誠心推薦，多看看評論區的留言。

做判斷 以線上圖文來講，被官方推薦、閱讀量收藏量高的內容品質相對就會好。有實際案例、詳細的操作步驟也會比較順利。

做減法 買書如山倒、讀書如抽絲。存下了100本必讀書，不如只留下行業暢銷必讀的前10本書。不要企圖一次性吃那麼多「藥」，過量了只會讓你厭煩。

A君還為你精選了一些線上學習的網站，你可以對號入座獲取不同的學習資源。

線上學習網站清單。（Appso）

甚麼時候學最好？最壞的答案是「有空的時候」。畢竟手機這麼好玩，哪裡有空幹別的事？

所以要盡可能地安排固定的自學時間。碎片化的時間更建議安排較輕的學習任務，例如你可以在早高峰在垂直網站上看一些理論知識，例如在睡前鑽研一個新的app，來保持你對app的熟悉和敏感程度。

甚麼時候學最好？最壞的答案是「有空的時候」。（Gettyimages）

或者選擇階段化的時間，完成單項的學習任務。

睡前的一個小時、或者是週末的一個午後，固定的時間讓你的自學更有儀式感，創建一個勿擾模式的學習環境，能讓你更投入。這樣的時間更適合完成一些耗時較長的學習任務，例如掌握PS工具的基礎應用，除了看理論教程之外可以進行實際操作，鞏固知識。確定好去哪裡學、甚麼時間學之後，你可以進階地開始制定學習計畫，白紙黑字的寫下來，督促自己。

使用的 app：待辦事項 、時間管理 app、微信收藏功能、 印象筆記剪藏功能。

二、吃藥

學習計畫要包含學習內容、學習要點，盡可能的數量化會讓你對完成程度有更好的把控，寫上目標會讓你更有動力，最後還要落實到時間。一言以蔽之，沒有行動力的計畫都是白忙一餐。拍腦袋想到的學習計畫可能只是：學習PS基礎工具，而有行動力的學習計畫應該是👇

行動力的學習計畫應該是這樣。（Appso）

你可以清單式的方式，將上面的藥方一一羅列下來，通過初級到進階，一項項完成。當然如果你是為了應付某個面試、某個任務，你也可以創建不同的優先順序，安排不同的投入精力比重。或者你也可以時間的方式、將任務安排到週曆、月曆裡。制定完學習計畫之後，需要的工作就是，按部就班的完成。要訣只有一個，就是堅持。

三、複診

看完病、吃完藥，就自然而然到了複診的環節了。自學的效果怎麼樣？自學堅持了多少天？會想起學生時代，每位老師都會扯着嗓子敲黑板說，學習是你們自己的事。

道理我們都懂，但在注意力越來越缺失，誘惑源越來越多的環境下還能保持自學。我覺得很重要的一個因素是找到做這件事的內在動機。

內在動機指的是任務本身的興趣或愉悅帶來的動機，這存在於個體內部而非依賴於任何外部力量的驅動。用人話來說，就是你從心裡覺得自學這件事是有趣的，能給你帶來成就感。

那如何培養內在動機，這裡有幾個偏方。（點圖放大▼）

使用的app：筆記類、分享社區app等。

今日心靈雞湯

以上就是我把自學過程比作了「看病」、「吃藥」、「複診」，並在每個階段應該做甚麼，怎麼做更好的分享。最後附上一句雞湯：無知是最好的狀態。希望想要自學的你能夠擺脫懶惰、拖延症，掌握新的知識，登上人生顛覆吧！

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：收藏！斜杠青年教你如何利用業餘時間，從零開始掌握新技能】