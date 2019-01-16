【Slash】圓夢後反而覺得失望　出版社編輯做健身單車教練更快樂

用宜動宜靜形容林琮証的工作模式最適合不過，早上，他是出版社編輯；晚上，則是動感十足的飛輪車教練，對他而言，同時身兼兩個身份並無衝突，反之讓他找尋久違的成就感！

當我們熟悉一份工作，重複同樣的差事，會漸漸耗損對工作、生命的熱情。今年31歲的林琮証先後在出版社工作將近8年，主要以撰寫小學生教科書和作業為主，挑戰其實不小，但他說：「每天重複一樣的工作，游刃有餘，很難有突破。」 4年前，他曾離開出版社到紐西蘭打工，之後也曾到另一家公司當翻譯員，後來因為不適應異於常人的上班時間，只好放棄。「那時候，出版社老闆開了一個更好的價錢讓我回來。」他坦言，回到出版社工作是為了維持生活，「但我還沒找到更合適自己的工作地方…」

林琮証（馬來西亞東方網）

大專修讀廣告系的他，畢業後沒有往本科發展，除了自覺自己不適合廣告領域之外，也因為他有一個「小說夢」。「當初是抱著『出版自己的小說』的夢想進入出版社工作。」他在2014年推出名為《螃蟹島公主》的兒童小說。「然而，小說風格和想像中有很大出入。」由於他工作的出版社以推出小學教科書、作業為主，小說性質也必須符合兒童閱讀，進而讓他受到限制。

圓夢是一件值得開心的事，不過當夢想和現實有所出入時，卻教人感到失望。「那段時間，我整個人空了！」不想再出第二本小說？「老實說，經過第一次之後，對於出小說這回事，我真的沒有太大的期待。」

出版社工作或許已經沒辦法彌補林琮証的空虛，使之另覓管道。他自中學期間就愛運動，也曾是籃球校隊代表。會當上飛輪車教練，則是因為自己是一直以來都是飛輪車課程的學生。「教練覺得我有潛質，便鼓勵我去考試。」他的當時想法是，既然可以運動，又可以賺錢，何樂而不為呢？

他的當時想法是，既然可以運動，又可以賺錢，何樂而不為呢？（馬來西亞東方網）

3年考獲教練資格

不過，他的教練資格得來不易，前後花了3年才成功考獲。「站在台上和台下的感覺真的不一樣，整個人很緊張、緊繃，甚至自亂陣腳。」不過，他沒有因此放棄。「因為我每次都覺得自己只差一點點就可以過關，如果放棄，我不甘心！」所謂台上一分鐘，台下十年功，回憶過去的努力，他說：「每天都要到健身房對著鏡子練習，練線條和訓練肌肉的記憶力。」他分享，當教練宣布他成功過關時，心情非筆墨能形容，他說：「我記得是去年的（馬來西亞）國慶日，當下真的很想大喊：默迪卡（馬來西亞語Merdeka，「獨立」的意思）！」即便已是一年前的事情，不過彷彿還能感受他的喜悅和興奮。「當天晚上我立馬約朋友們一起晚餐慶祝！」

早上，他是出版社編輯。晚上，則是動感十足的飛輪車教練。（馬來西亞東方網）

達成運動目標重獲成就感

每星期7天，即便沒有教課，林琮証也一定會到健身房報到。不累嗎？「因為運動已經成為了我的習慣，不去反而不自在。」他說，有時懶筋發作，也會去健身房坐坐。「去到後，怎樣還是會動一下。」運動帶給他的是快樂和滿足，他在健身房時，手機一般不隨身。「2至3小時完全不按、不碰手機，完全沒有問題！」

他認為，既然運動已經成為習慣，那他就設定運動目標。「剛開始是以人魚線作為目標，成功後，換成跑全馬，到後來考飛輪教練…」林琮証透過運動完成一項又一項的目標，讓他十分滿足，他坦言，這是在出版社得不到的。「出版社的工作千篇一律，幾乎每年都做同樣的事情。」

每星期7天，即便沒有教課，林琮証也一定會到健身房報到。（馬來西亞東方網）

晉升教練一職後，無論是健身資訊或健康飲食，他皆略有研究。「身邊人有賣減肥藥，但他們都不可能說服到我買！」也因為他是健身教練的緣故，讓他對自己的身形有所要求。「之前剛到健身房的時候，我不敢到人多的地方，因為感覺他們很強！」但現在的他已自信十足：「我現在也是強人！」他透露，自己花了約兩年的時間操肌，雖然不至於達到40吋胸肌，但線條明顯。「現在的我比較敢露肉了！」他笑說。

雖然不至於達到40吋胸肌，但線條明顯。「現在的我比較敢露肉了！」他笑說。（馬來西亞東方網）

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【雙攻職人】出版社編輯X 飛輪車教練林琮証動‧靜模式】

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