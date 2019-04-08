【心理測驗】超準！韓國瘋傳只要伸出雙手　就能看出你的隱藏性格

韓國網站Insight瘋傳一個超準心理測驗，只要伸出雙手就能看出你的隱藏個性！ 來！大家別想太多、不准偷步，先將雙手伸出來！然後才往下看結果！

（網上圖片）

當別人叫你「把手伸出來」，你會怎樣伸出你的雙手？原來伸手基本上可以分成四種方式，而且都反映著你的隱藏人格！

手背向上、手指分開的人難以隱藏感情！（Insight網站圖片）

【1】手背向上、手指分開

這一種人就是喜歡將一切都寫在臉上，藏不住自己的情緒！有時候會超級頑固，但只要有道理地說服他，他就會變得順從，情緒很容易被他人左右，這一種矛盾令他容易感到心累呢！

手背向上、手指合攏的人出乎意料地有決心！（Insight網站圖片）

【2】手背向上、手指合攏

這一種人十分容易適應群體，是一個很好的「Team Player」！雖然看起來懶懶的，對於事情總是一副不上心的樣子，但只要一下定決心，就會說到做到，實行時亦出乎意料的十分有耐性呢！

手心向上、手指分開的人很有親和力，但又渴望被愛。（Insight網站圖片）

【3】手心向上、手指分開

十分有親和力，與所有人都很容易打成一片，但十分不擅於表達內心深處的情感。這種人很喜歡隱藏自己的心情，又希望別人會察覺而且給予安慰，是很有愛心、又很需要被愛的矛盾性格呢！

手心向上、手指合攏的人看似堅強，但內心脆弱。（Insight網站圖片）

【4】手心向上、手指合攏

這一種人最喜歡築起心牆，對於陌生人有強烈的警戒心，看似十分堅強但內心很脆弱，一旦受傷需要很長的時間才可以走出傷痛。但如果成功令這一種人對你卸下心防，他們就會100%真誠地對待你！

（《多啦A夢》截圖）

沒想到一伸手就會被人看清隱藏的性格，如果大家不想內心被人看光光，下次別人叫你伸雙手出來時，雙手握拳就對了！

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