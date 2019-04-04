7種動物手誰可以玩手機？最後1種你意想不到

於網上不時會看到貓貓用肉球玩平板電腦或智能手機的影片，但沒有肉球的動物，又能否做到相同效果呢？

最近日本電視台節目《月曜夜未央》進行一連串測試，發現除了貓狗外，還有一些令人意外的動物也能滑手機。

貓貓用肉球玩手機的情況十分常見。（節目截圖）

有肉球才能滑手機？



節目特意拜訪研發輕觸式屏幕的專家 西川武士先生，請教他有關方面知識。



他指出現時平板電腦或手機是採用投影型靜電容量式屏幕，能偵測到人的手指或動物的肉球，但指甲或馬蹄等理論上是無法偵測到的。

西川先生表示電容式屏幕只有像人體的導電物接觸時才有反應。（節目截圖）

最後，節目對不同物種的動物進行測試，發現原來馬及獨角仙也可以碌手機...



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+ 10 + 9 + 8

看完測試結果後，真的不得不佩服節目組這麼無厘頭的求知精神...

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