一句話神解釋何謂乞食科　網民：不如砍掉重練？

對於大學乞食科，已經成為月經式的討論，不過近日有網民對「乞食科」三字有新定義，還為大家提供了四條出路，不過看完了之後，反而…

不少人都會認為，自己正在讀的是乞食科，不過對於何為乞食科，又各自有不同的定義。有連登網民發文，為「乞食科」三字提供新定義，「當你捱咗4年，終於畢業，打開個job list ，發現冇一份工嘅要求係寫住你嗰科，就算有都係請最top嗰啲，下世都未到你」，一句說話點出了乞食科真義：畢業之後冇人請。

對不少學科的人來說，畢業就等於失業，好可怕的呢。（網上圖片）

不過更絕的是，這位網民更為大家提供了幾個出路選項，而且這些選項合理得來又令人哭笑不得。

【1做百搭工】

簡單一點來說，去做對工作能力沒有特別要求的工作，也就是網民口中的百搭工，例如售貨員、銀行、文員，直言「是但入一行算X數」，不過有網民認為，只是做個普通職員，反而覺得自己沒多大價值，「好似喺街求其搵個人都可以取代你咁」。

網民認為，做文員非常容易被取代。（網上圖片）

【2入行專業再受訓】

例如空姐，紀律部隊，這一類入行門檻，比較不看重專業知識的行業，可以先入行再受訓，之後再慢慢發展，不少讀專業出身的朋友，其實都會選擇這一條路。早前更有潮文《女友比毅進警扑咗，自此我領悟到一個道理》，道出大學生的無奈，以及「再受訓」的掙扎。

空姐是不少人眼中的好工。（網上圖片）

【3砍掉重練】

比上一個選擇更絕情的，是直接砍掉重練，放棄自己四年所學的東西，再讀過行專門的行業，例如建築、維修等等。小編有一位朋友，在中大讀完物理之後，再到理大讀放射，兩者相互之間當然有關，但對於更加乞食的科目，砍掉重練也是無奈之舉，不過就要花費多一倍的時間，以及金錢了。

職安真漢子也是一條出路。（網上圖片）

【4做廢青】

今時今日做個廢青都不易的，家裡沒有負擔，甚至可以靠父幹的話，誰不想當廢青呢（說笑）。不過有些也是被動成為廢青，有網友指自己上年畢業，到現在仍未找到工作，有人笑言文化、哲學、歷史等都是重災區。

廢青都不易做的啊～（網上圖片）

其實不少網友都有提供更多選擇，例如轉做老師，或者修讀秘書課程等，都是一個不錯的選擇，你又怎麼看呢？