臉蛋天才車銀優、第一美男V　盤點5名不是粉絲都會愛上的帥哥韓星

撰文：李梓媛
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雖然每個人對「美」的看法也不同，但以下這5名韓星，無論你是否他們的粉絲，也一定會覺得他們長得好看！
車銀優（ASTRO官方facebook圖片）
【1】車銀優
有「臉蛋天才」之稱的車銀優，
看著他的臉，
除了「長得真帥」之外，
相信也說不出其他話來了！
由出生到現在，
也絕對找不到「黑歷史」照片，
真想知道銀優的父母長甚麼樣子呢！
+3
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【2】V
BTS的V曾經榮獲
「世界百大美男排行榜」的第一名，
因為本身的樣子已經十分好看，
就像已經加了特效（CG）一樣，
所以有「CGV」之別稱。
+3
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【3】徐康俊
1993年出生的徐康俊，
是一名非常上鏡的演員。
就算他去年於《第三種魅力》中
飾演一名老土的醜八怪，
但出來的樣子仍然是一名帥哥！
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【4】朴寶劍
同樣是1993年出生的
「國民弟弟」朴寶劍，
擁有像小狗一樣可愛的長相，
還是圈內數一數二的「禮貌boy」。
性格討好加上長得好看，
應該沒有人能拒絕吧！
+2
【5】L
Infinite的L可說是「第一代臉孔天才」！
在車銀優出現之前，
他可說是整個愛豆界之中數一數二的帥哥。
除了當愛豆唱歌跳舞之外，
他近年還挑戰當演員。
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