臉蛋天才車銀優、第一美男V　盤點5名不是粉絲都會愛上的帥哥韓星

雖然每個人對「美」的看法也不同，但以下這5名韓星，無論你是否他們的粉絲，也一定會覺得他們長得好看！

車銀優（ASTRO官方facebook圖片）

【1】車銀優

有「臉蛋天才」之稱的車銀優，

看著他的臉，

除了「長得真帥」之外，

相信也說不出其他話來了！

由出生到現在，

也絕對找不到「黑歷史」照片，

真想知道銀優的父母長甚麼樣子呢！

+ 3 + 2

【2】V



BTS的V曾經榮獲

「世界百大美男排行榜」的第一名，

因為本身的樣子已經十分好看，

就像已經加了特效（CG）一樣，

所以有「CGV」之別稱。

+ 3 + 2

【3】徐康俊

1993年出生的徐康俊，

是一名非常上鏡的演員。

就算他去年於《第三種魅力》中

飾演一名老土的醜八怪，

但出來的樣子仍然是一名帥哥！

+ 3 + 2

【4】朴寶劍

同樣是1993年出生的

「國民弟弟」朴寶劍，

擁有像小狗一樣可愛的長相，

還是圈內數一數二的「禮貌boy」。

性格討好加上長得好看，

應該沒有人能拒絕吧！

+ 2

【5】L

Infinite的L可說是「第一代臉孔天才」！

在車銀優出現之前，

他可說是整個愛豆界之中數一數二的帥哥。

除了當愛豆唱歌跳舞之外，

他近年還挑戰當演員。

+ 2

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