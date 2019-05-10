正常、有肉地身型最吸引？　男生心中身材最理想日本女藝人Top10

在各大媒體、社交網路影響下，近年全球掀起一陣女生健身熱潮，紛紛想塑造出完美曲線、11字腹肌及結實翹臀，但實際上男生又對這般身型有如何看法呢？

韓國偶像團體TWICE的日籍成員MOMO的11字腹肌是不少女生心目中的理想身材。（MBC圖片）

一半男性覺得女生肌肉很吸引



近日日本「楽天インサイト」網站就對此問題進行調查，在900名15~39歲男性受訪者中，有53%表示女生肌肉很有魅力，其中以腹肌、臀部及腰部肌肉最為吸引。



當中有認為女生肌肉吸引的男性表示「不喜歡太多肌肉，適量並突顯出身材就可以了」、「鍛鍊肌肉代表有意識及自律去保持美態，是件好事」。



約有53%男性覺得女生肌肉吸引。（楽天インサイト）

結實有線條不是最理想身材？



另一方面，有一半受訪男性對女生肌肉不感興趣，表示「有肌肉不像女生」、「傾向瘦多於有肌肉」。



受訪者心目中「戀愛對象最理想的身材」是正常體型，其次是豐滿有肉地、少許肌肉線條及纖瘦身型，最少人選擇的是滿身肌肉及肥胖身型。

正常身型最受男性歡迎。（楽天インサイト）

最理想身材的女藝人Top 10



當然，「正常身型」的標準十分模糊，到底怎樣才算是他們口中的正常身型呢？調查中有要求受訪者列出符合他們心目中正常身型的日本女藝人，結果由深田恭子位列榜首，橋本環奈及新垣結衣亦有上榜。



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看完這個排名後，只能說受訪者心目中的正常身型，怎麼看都不正常啊...