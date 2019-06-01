【韓流日常】Kakao第1座主題樂園開幕　它如何靠賣emoticon起家？

韓國卡通人物「Kakao Friends」的第1座主題樂園，日前在首爾南山塔正式開幕。人氣好比韓星的萬人迷「Ryan」，成為了Kakao首個主題樂園的主角。到底Kakao Friends的人氣有多高？公司又如何做到「靠賣表情符號起家」？

Kakao friends首座主題樂園以「芝士波」為主題。（ig@sunday_cheezzzball）

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Kakao Friends首座主題樂園「Ryan Cheeseball Adventure」已於5月31日，在首爾南山塔正式開幕。場內設有多個VR遊戲，粉絲可以與主角Ryan和其他Kakao Friends一起「勇闖」幻想空間。當然不少得限定周邊購買！

營業時間：星期一至日10:00至22:00 地點：首爾龍山區南山公園路126號南山首爾tower plaza 4樓

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Kakao Friends由「出道」至今，人氣一直都有增無減，特別是萬人迷「Ryan」，牠的人氣簡直好比當紅韓國偶像。到底Kakao Friends是如何由靠賣表情貼圖，賣到有今時今日的人氣呢？

Kakao Friends（ig@kakaofriends_official）

起源於通訊軟件

韓國的通訊軟件KakaoTalk於2012年11月首次推出Kakao Friends系列的表情貼圖。作為韓國人最常用的通訊軟件，亦隨著智能手機越來越普及，Kakao Friends的「入屋」速度非常快。2015年「Kakao Friends」發展成為kakao的子公司，專注發展人物的IP（知識產權），努力將Kakao Friends形象化。Kakao Friends的表情貼圖，經常都佔領著熱門下載榜的榜首。

購買一套貼圖，需要港元15。

【成功原因1】由線上移至實體店

除了一邊發展表情貼圖之外，Kakao還不斷向其他領域挑戰。根據韓媒Business Watch的報道，2014年4月，公司於首爾新村、釜山、大邱等地擺設pop-up store，首次將Kakao Friends的實體產品推出市面，反應不俗。直到2016年7月，第一間正式的旗艦店於首爾江南開幕。店內分3層，第1、2層都是售賣產品，而第3層則是當時「轟動全城」的首間Ryan主題cafe。

Business Watch圖片

Business Watch圖片

【成功原因2】Ryan 1個救全家

2016年1月才出現的角色「Ryan」是一隻「無鬃毛的獅子」。綜合「Business Watch」和「insiderstory」的報道，2016年至2017年的銷量大幅上升，Ryan受歡迎的程度可說是「前所未見」。每次一有新產品推出，Kakao friends周邊專賣店外一定會出現超長人龍，排隊購買最新產品。而每當Kakao Friends有甚麼「新搞作」時，主角都一定會是Ryan，例如首間主題cafe是Ryan、首間主題樂園亦是Ryan。所以，Kakao的職員都會稱Ryan亦有「Ra常務」。

Ryan（ig@kakaofriends_official）

去年10月推出Ryan造型麵包，大批粉絲於店外排隊購買。（ig@kakaofriends_official）

【成功原因3】人物充滿特色

眾所周知，Kakao Friends的人物，都是非常「不平凡」，每一個人物背後都有屬於牠獨特的故事。Ryan是一隻失去鬃毛的獅子，所以牠不兇惡，反而非常溫柔；Apeach是一隻雌雄同體的桃子，早排還和Ryan傳出「緋聞」；Muzi是一隻愛cosplay兔子的醃蘿蔔等等。除此之外，2017年還推出了「NINIZ系列」，剛剛又推出了全新的人物「DowDow & MowMow」，作家真的非常勤力！



如果想知更多有關Kakao Friends 8個人物的故事，可閱讀下面的文章：

Kakao friends八個人物起底 Ryan不是熊 Muzi不是兔

新的人物「MowMow」是製作冬甩的麵團。（ig@dowdow_v）

【成功原因4】商品夠大眾化

根據媒體「thewebdaily」的報道，實體店可以說是Kakao Friends最大的業務。弘大旗艦店開幕初期，一天的營業額高達35億韓圜（港元2300萬）。生產商推出的產品也非常多樣化，除了有精品之外，亦有日用品、飾物、家居用品等，你能想像出的幾乎都有。除了推出自家的產品之外，Kakao Friends還可以說是「廣告明星」，不少品牌也很希望能請到牠們當代言人。而和牠們合作的品牌亦非常多樣化，例如化妝品、行李箱、雪糕、衣服、食物、保溫壺等等，讓粉絲「由頭到腳」、「由裡到外」也可以被Kakao Friends包圍。

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【成功原因5】拓展業務 進軍海外

Kakao Friends不只在韓國國內受歡迎，在海外也有一定人氣。根據「한국경제」的報道，去年Kakao Friends首次於海外開設分店，選扯東京，專賣Apeach的限定產品，反應非常熱烈，剛剛開的頭幾天，幾乎每天都要排隊才能進去。現時於大阪亦設有「STUDIO KAKAO」的專賣店，Apeach cafe更是日本限定呢！除此之外，今年3月，Kakao Friends更進軍中國，於上海擺設pop-up store「試水溫」。最近更有意開拓歐美市場，於amazon上開設專賣區。

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