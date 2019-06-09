【Levi's】日男手痕買超破爛牛仔褲　專家鑑定後發現是超貴古董

開罐
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牛仔褲一向都耐看又耐穿，永遠都不會過時，全世界男女老幼都愛穿。但沒想過牛仔褲竟然有收藏價值，而且爛到只剩下碎布仍價值不菲。

一位日本男子出席節目尋求專家鑑定收藏。（《開運!なんでも鑑定団》截圖）

20年前心血來潮買爛褲

古泉允章先生今年40歲，約20年前讀大學時，在美國某市場偶然看到數條超級破爛的牛仔褲，看起來十分有歷史，再加上年輕的衝動，便手痕以10萬円（約7100港幣）買下。

古泉先生其後將這些爛褲掛在家中裝飾，經常被朋友嘲問為何要將垃圾當珍藏。即使現時回想起來，他自己也不清楚當年為何會買下來。

其中一條褲爛得只剩一塊小布，活像現時女生的超短熱褲。（《開運!なんでも鑑定団》截圖）

原來是Levi's古董

古泉先生表示多年來都很好奇這些爛牛仔褲到底值多少錢，近日出席日本東京電視台節目《開運!なんでも鑑定団》委託專家鑑定。

他自己先大膽猜想約值50萬円，沒想到專家鑑定後表示這幾條牛仔褲是Levi's百年前出品的古董，價值100萬円（約7.1萬元），是買入成本的10倍！

點擊圖片或影片觀看專家詳解

沒想到連褲也「不可貌相」，古泉先生可算是撿到寶了！不過他應該不會想賣掉，畢竟是朝夕相對20年的珍藏呢！

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