【男女身高差】研究指女性幸福指數　原來與另一半身高有關

網友們最愛討論對於未來另一伴的「理想身高」是多少？或者兩人身高落差多少看起來最登對？可近來另有引起網友們關注的議題是兩性的「最幸福身高差」！韓國首爾建國大學於2015年研究指出，情侶身高「差距越大」，感情會因此更愉快、關係也更好；而且，於此同時，荷蘭某大學的研究也同樣推證了這一點。

根據《Rebel Circus》網站指出，韓國建國大學Dr. Kitae Sohn在2015年主推的研究中發現，女性的幸福指數和另一伴的「身高」有直接性的關係。Kitae Sohn博士在長期研究分析下，觀察共7850名女性的數據資料，結果發現情侶間，如果男性若比女性高越多，雙方關係就越幸福！

《仁顯王后的男人》中男女主角身高相差22cm。（《仁顯王后的男人》劇照）

也許會有此結果，是由於與刻板印象有關；因為男性越高越壯，就越顯示出能保護伴侶和家人也會給足安全感，而且長的高大的男性也相當有自信，因此相處起來更融洽。若情侶身高的差距越大，那麼彼此感情間的關係會更加美好，相處起來也感到更加開心。

只不過，隨着時間的推移，「身高差距」所產生的影響勢必會漸漸消失！因為Kitae Sohn博士也發現，一段時間後，兩人關係的幸福好壞已與另一伴的身高無太大關係，研究顯示大約落在18年後就會趨近於零波動。

《學校2015-Who are you》中兩位主角的身高則相差24cm。（《學校2015-Who are you》劇照）

而這其中的原因，當然包含女性漸習慣男性擁有高大身材的事實；再者，男性的外在可能也失去了當初吸引女性的條件，還有如果彼此感情熱度不復在，那麼也會發生男伴對待女伴的方式有所不同的變化。因此，專家也強調，身高差距再多也不可能磨除掉其他行為的間接或直接的影響，例如劈腿不忠或疏於照顧家庭等等。

《大力女子都奉順》中，朴炯植朴寶英足足相差25cm。（《大力女子都奉順》劇照）

另外，如果研究「情侶身高差距大就越幸福」的結論是不爭的事實，那麼矮小的男性不就注定要一輩子當單身狗了嗎？其實，這也另有「身高差悖論」的論點，就紐約大學學者Abigail Weitzman和Dalton Conley於1986年至2009年之間的觀察，依美國3千多對的伴侶數據中發現，身高168公分以下的男性其實比更高的男性還會主動幫忙做更多的家事，而且離婚的機率也更低。

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