【期間限定手工啤酒節】5個歎啤酒好推介　奶蓋啤酒　皇馬啤

【1】T.O.P Summer Beer Jam暑期限定啤酒節

是次啤酒節會雲集16個香港品牌,包括「香港城釀」、「麥子啤酒」、「門神啤酒」,銷售超過100款手工啤酒,如山楂啤、普洱黑啤、白蘭花小麥啤等等。其中最特別的是首次推出的啤酒節獨家手工啤「T.O.P x瘋啤竹蔗茅根啤」。

啤酒售賣區於T.O.P商場3至5樓,有手工啤之外,還有特色佐酒小食,如山下菓子的啤酒果凍、雞翼山的菠蘿啤酒芝士麥香風雞翼等。買到心水飲品後,更可到5樓的放空花園,這裡特別讓酒客們任剝花生,可以隨意丟花生殼在地上,享受毫無約束感的啤酒聚會。

T.O.P Summer Beer Jam

日期:2019年7月19日至8月25日(逢星期五、六、日)

地點:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place商場