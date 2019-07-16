【期間限定手工啤酒節】5個歎啤酒好推介　奶蓋啤酒　皇馬啤

夏天熱到暈，能歎杯冰凍啤酒實在爽。由7月19日起，連續6個周五、六、日，在旺角商場T.O.P都會甪舉行啤酒嘉年華，可以歎盡過百款本地手工啤酒。除此之外，還有多個好去處可以歎到特色正啤，即看以下5個推介！ （下列售價以發稿日為準）

【1】T.O.P Summer Beer Jam暑期限定啤酒節

是次啤酒節會雲集16個香港品牌，包括「香港城釀」、「麥子啤酒」、「門神啤酒」，銷售超過100款手工啤酒，如山楂啤、普洱黑啤、白蘭花小麥啤等等。其中最特別的是首次推出的啤酒節獨家手工啤「T.O.P x瘋啤竹蔗茅根啤」。

啤酒售賣區於T.O.P商場3至5樓，有手工啤之外，還有特色佐酒小食，如山下菓子的啤酒果凍、雞翼山的菠蘿啤酒芝士麥香風雞翼等。買到心水飲品後，更可到5樓的放空花園，這裡特別讓酒客們任剝花生，可以隨意丟花生殼在地上，享受毫無約束感的啤酒聚會。

T.O.P Summer Beer Jam 日期：2019年7月19日至8月25日（逢星期五、六、日） 地點：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place商場

所有手工啤劃一$40一支，每買4支套裝送$20 T.O.P商場電子現金券。（T.O.P圖片）

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【2】皇茶酒館 芝士奶蓋啤酒

主打芝士奶蓋飲品的皇茶位於登打士街近街尾位置，難得有坐椅位置，是可以「堂食」的飲品店。每到夜晚會化身「酒館」，有售多款酒類飲品，如日本啤酒、桔檸啤、雞尾酒、紅酒及白酒等等。

其中最特別的是奶蓋啤酒，以紐西蘭Anchor芝士打的芝士奶蓋，加入日本Suntory啤酒製作而成。食評指清甜的啤酒配微鹹奶蓋味道合襯，是歎啤酒的新感受！

皇茶Royaltea by Tea Circle 地址：旺角廣華街1號仁安大廈地下22號舖

大大杯奶蓋啤酒（$78）奶蓋真材實料以芝士打製，啤酒則加入秘方調配過，甜味突出。（圖片來源：FB@母雞皇后&雞蛋公主）

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【3】一風堂聯乘 限定麒麟柚子啤酒

日本拉麵店一風堂慶祝來港八周年，與日本人氣啤酒品牌麒麟啤酒合作，聯乘推出新口味「麒麟一番搾・限定柚子啤酒」（$28）。柚子味啤酒採用青檸及柚子調味，配上以100%麥芽及第一道麥汁釀造的麒麟一番搾啤酒，微酸清新適合夏天歎。

除了單點啤酒，同時推贅沢大判和牛拉麵定食（$148），包括一杯限定啤酒、和牛拉麵和迷你和牛丼。這個配搭之中，啤酒檸酸味可以中和濃烈的和牛牛脂，令餐後也不會覺得有油膩感。

麒麟一番搾・限定柚子啤酒（$28）只於7月17日起至10月11日期間供應。（一風堂圖片）

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【4】西班牙Mahou 皇家馬德里特別版啤酒

西班牙啤酒品牌Mahou是著名球會皇家馬德里的官方指定啤酒贊助商，以槐花及酵母釀製而成，入口回甘兼帶麥芽香，泡沫綿密，不過酒精濃度達5.5%，比一般啤酒略高。

2018年特別推出了限量牌「皇馬紀念樽」，印上馬德里的西貝萊斯廣場圖案，紀念每次球隊勝利，球迷慶祝的開心時刻。紀念樽近日亦能於香港買到，可以網購或到部份酒吧，購買滿指定數量普通牌啤酒，便獲贈紀念樽。

紅色普通裝Mahou啤酒，Ztore網上價$89.9／6支330ml普通裝，送一支紀念樽。（Mahou圖片）

藍白版皇馬紀念樽，可以於港九部分酒吧以箱裝購買，適合在家啤酒派對。酒吧列表可參閱Beer Archives Facebook專頁。（Mahou圖片）

【5】馬莎百貨 英國手工啤

英國M&S馬莎百貨一向以高質零食吸引本地客，近日就新推出10款自家製酒精飲品，是與精選小型酒廠合作釀造的獨家口味。包括富有芒果香的美國麥芽淡啤酒Mosaic Pale Ale Can（$39）、印度式麥芽淡啤酒（$32）、柑橘味金啤Amarillo Golden Ale（$32）、麥味濃郁的黑啤（$39）、朱古力煙燻康沃爾啤酒（$39）、麥芽蘋果啤酒（$32）等等。

馬莎百貨全線有售手工啤產品，而以中環中匯大廈旗艦店最為齊全。（M&S圖片）