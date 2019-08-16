時代city'super重開變食堂　必睇6大美食推介　開餐前5大注意位

city'super銅鑼灣時代廣場店經過翻新，以新形象「Amazing Food Hall」與大家見面！共設有13個區域的美食佳釀專區，除了提供熟食，亦有販售食材，讓大家回家煮出美味。香港01記者為大家送上美食推介及注意位！

Amazing Food Hall其中一個叫「Street Deli」的區域，會定期更換街頭小食主題。（莊堅毅攝）

銅鑼灣city'super時代廣場分店經過翻新重新開幕，新設Amazing Food Hall 美食佳釀專區，場內提供海鮮、牛扒、生蠔、美酒共13個食材檔位，部份更有專人即場烹調，讓顧客可以即買即煮即食！

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Amazing Food Hall內共有13個區域，包括「海鮮吧」、「生蠔吧」、「壽司及刺身專區」、「麵食專區」、「肉類專區」、「Super Green」自訂沙律吧、「醇酒窖」、「冷盤芝士區域」、「Bellota Bellota」風乾火腿專區、「Le Gourmet」魚子醬專區、「Grab & Go」飯糰三文治區、RF1果汁區以及定期更換主題的「Street Deli」街頭小食區。

【美食推介1】海鮮吧有多款新鮮海鮮。（莊堅毅攝）

【美食推介1】海鮮即點即燒，在現場聞到味道超級吸引！（莊堅毅攝）

【美食推介1】即燒澳洲野生虎蝦！每100克78元，記者這兩隻虎蝦就售108元（未計烹調費用）。（莊堅毅攝）

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【注意位1】可以買食材回家煮

Amazing Food Hall部份攤檔有熟食供應，如燒烤牛扒、海鮮鍋、西京燒、湯烏冬等等，不限現場進食，大部份烹調材料在此都有售，記者到場發現連醃製好的西京燒魚都有，只要買回家自己煎熟即可！

龍蝦則按隻收費，大家真的要小心看清楚價錢牌。（莊堅毅攝）

【注意位2】部份食材以重量計算

「肉類專區」、「海鮮吧」部份食材用重量計算，海蝦、帶子、鮑魚等等都並非以隻數計，要叫店員幫手磅磅重，有點難預算價錢呢。記者親自挑選了兩隻虎蝦，可以叫店員姨姨幫我磅過重之後，再決定買不買！亦有些食材是逐隻收費，大家要小心睇清楚價錢牌！

即燒牛扒亦要加收烹調費用。（莊堅毅攝）

【注意位3】即燒海鮮、即煎牛扒要收烹調費

「肉類專區」、「海鮮吧」都有大廚駐場，為大家即席烹調肉類及海鮮，不過原來要加收烹調手續費每100克港幣5元，不足100克也當100克計算，即是每過100克，就要加收5元！即開生蠔則不收費。

將感應器放置桌上綠色圈圈位置，就可以有專人送餐！（莊堅毅攝）

【注意位4】使用感應器，由專人送餐

店員告知記者，原來在不同櫃位點餐之後，可以將同一個感應器遞給店員輸入資料，然後到用餐區找好位置後，將感應器放置桌上的綠色標示位置，就有專人送餐至面前！

兩個用餐區各有約40個位置。（莊堅毅攝）

【注意位5】座位分散，不限餐品種類都可以坐

除了兩個集中的用餐區，在生蠔吧、沙律吧旁邊都有零零星星幾個位置，開始時以為只限該檔位消費才可以坐，但因為記者在用餐區找不到位置，於是向店員查詢，原來不限餐點，只要是在Amazing Food Hall內購買任何食物都可以坐，而且一樣有送餐感應器！

city'super 時代廣場店

地址：銅鑼灣時代廣場 B1 地庫

營業時間：10:00－23:00

電話：2736 3866