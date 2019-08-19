淋雨後防感冒　中醫教你4款急救湯水　香港人保重

逃犯條例風波不斷，連月來民間各個團體相應發起會及遊行活動，日曬雨淋無阻都無阻集會決心。不過於天氣反覆時外出，非常容易病倒，所以今次訪問了2位註冊中醫師：徐澤昌醫師及余健楚醫師，教大家預防雨水淋病，以及4款初起感冒急救湯水。

淋雨後會生病 因正氣不足

徐澤昌醫師接受《香港01》查詢時指，在中醫角度看，淋雨後會否發病是取決於人體的「正氣」是否充足。中醫學有云：「正氣存內，邪不可干」。他認為正氣充足的人士，稍為淋雨後不易生病，而正氣不足的人士，則會容易生病。

注意淋雨後遇「濕邪」、「風邪」、「寒邪」

徐醫師指淋雨在中醫角度，可概括為「濕邪」、「風邪」、「寒邪」三方面。「風為百病之長」，風邪可與其他邪氣結合，一同侵犯人體。

舉例如淋雨後，身體濕透，因外在淋雨的因素形成「外濕」，此時體弱的人士如受到風邪的吹襲，可能出現肢體、關節等酸楚疼痛；而如在淋雨後受寒，如吹冷氣，可能出現惡寒發熱、鼻塞流涕等感冒徵狀。

民陣於8月18日發起的大規模集會以「煞停警黑亂港，落實五大訴求」為口號，全日間歇地下雨，不少集會人士以及維持治安的人員都因此濕身。（歐嘉樂攝）

初起感冒可試服薑茶

預防勝於治療，徐醫師建議大家盡量避免淋雨，不應強行冒雨涉水。平時應進行體育鍛煉，均衡飲食，保持心情愉快，作息定時，及根據體質作出調理。萬一不幸已出現感冒徵狀，情況輕微者可試服用民間常用的薑茶，以應付風寒表徵；嚴重者應立刻求醫，讓醫師因應體質給予最適當的治療。

孕婦、兒童需特別小心

余健楚醫師接受《香港01》查詢時提示大家，長期病患者、孕婦、小兒在淋雨之後會特別迅速地出現明顯感冒症狀，應多飲暖水及作充分休息，或盡早請醫師診治。

818集會中，有小孩撐傘擋雨。中醫師指應盡量小心，勿讓小朋友被雨淋濕身。（盧翊銘攝）

4款預防感冒湯水推介

針對各種初起感冒的病徵，如鼻塞、喉痛、低燒等等，余醫師推介了對應的4款預防感冒湯水，建議大家淋雨後多飲用，調理身體。

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鳴謝資訊提供：「仁昌堂中醫診療所」註冊中醫師徐澤昌博士、「菩提堂中醫診所」余健楚註冊中醫師