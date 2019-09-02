說不出分手？　韓國公司推「代說服務」　400港元幫你講分手

有很多話想講卻說不出口？韓國有公司推出「代說服務」，每次6萬韓圜（約港元400）就可以幫你打電話，甚至親自與對方見面，代你說出你想說的話。

《第3種魅力》劇照

最近，一名韓國網民於網上發文表示，自己近日試用了「代說服務」。她於大學一年級認識了男朋友，和他交往了4年。不過不知從甚麼時候開始，她開始對男朋友感到厭倦，而且還有分手的想法。

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不過，每當想提出分手的時候，她也會因為感到抱歉而說不出口。她在網上搜尋，竟然找到了一項「代你向戀人說分手」的服務，每次的收費為10萬韓圜（約660港元）。雖然她覺得金額有點貴，不過實在不知道如何面對男朋友，最終她亦選擇了這種透過別人的聲音說分手的方式。

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實際上，韓國現時有不少公司都有提供這種服務。除了代打電話說分手之外，還有「代道歉」、「代交辭職信」、「代投訴」、「代發短訊」，甚至連「代扮父母、男女朋友、朋友」等服務也有。24小時全天候為大眾服務，只要打電話或者發短訊到指定帳號，就即時有專人報價和行動。費用由6萬至30萬韓圜（約400至2000港元）不等。

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不少網民支持這種服務，認為「可以減少直接見面解決的尷尬」、「有時候真的說不出口，這未嘗是一種可行的方法」。不過，亦有部份網民認為這樣是「懦弱的表現」、「根本就是逃避責任」、「會為對方造成更多傷害」。