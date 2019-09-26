台男網上分享「背多Fun」美照　意外引出本尊留言：我係龍潭大媽

許多電單車司機在炎炎夏日等紅燈很痛苦，有時會選擇穿著清涼一些。日前有網友在Facebook上載了一張美女電單車司機等紅燈的「清涼背影照」，並寫道「可主動過去幫擦防曬嗎～」，結果真的釣出美女本尊回應了。

台妹在陰涼處躲太陽時，露出雪白裸背和纖細手臂，看起來相當火辣。圖（Facebook@爆廢公社）

一名男網友在不公開Facebook社團「爆廢公社」PO出一張相片，從相片中可以看到，一位在陰涼處等紅燈的長髮的女性電單車司機，戴著全罩式粉紅色安全帽及口罩，皮膚白皙的她幾乎將背部全部露出，加上纖細手臂，性感指數破表。這也讓同樣在等紅燈的原PO直呼「可主動過去幫擦防曬嗎～」。

沒想到該照經網友瘋傳後，竟釣出這位女士回應，當事人朱姓辣媽自稱「我龍潭歐巴桑啦」，她說明當天是去幫家人買中餐，雖然穿著露背上衣、薄外套，但依舊汗流浹背，因此停在不會阻礙交通的白線內，趁著等紅燈的空檔脫掉外套，辣媽也解釋「等到綠燈亮起，我就將外套穿好，沒有危險騎乘機車」。

但也有網友留言指出照片中「鞋子穿一半」很扣分，朱姓辣媽則回應「我鞋子真的不愛穿好，尤其是腳上這雙，傷大家眼睛了」，由於裸背太辣，引起網友肉搜，她在個人Facebook寫下「直播邀約的，不用再發訊息給我了，到底要我直播什麼？直播罵小孩實況嗎？」

照片瘋傳後竟釣出本尊回應，她表示雖然穿著露背上衣加薄外套，但依舊汗流浹背，才趁著等燈紅時脫掉外套。 （Facebook@加藤軍台灣粉絲團2.0）

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