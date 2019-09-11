Net-a-porter彩妝網購優惠　TOM FORD唇膏6折起　精選5款必購ITEM

英國購物網站Net-a-Porter一直都以價廉物美而受到一眾香港人歡迎，最近趁著轉季減價促銷，Net-a-Porter更乘勢推出85折購物優惠碼，計算匯率差額後分分鐘可達6折！

英國購物網站Net-a-Porter最近進行換季大減價，TOM FORD、Marc Jacobs、Estée Lauder等等美妝品牌都在優惠行列，只要輸入優惠碼後就立刻享85折優惠，連匯率換算後分分鐘可達6折！究竟有咩抵買商品？《開罐Opener》記者立刻為你蒐羅5款必搶Hot Item！

TOM FORD唇膏有大量存貨！（網上圖片）

【1】TOM FORD Boys & Girls 唇膏系列

其中Boys & Girls 唇膏系列，於香港連卡佛官網售賣HKD$300，但經Net-a-Porter購買的話，折實約HKD$238，實在抵玩。

雖然價廉物美，但經記者查看，網上仍然有充足貨源，架上仍然有多達21種顏色的唇膏，最適合一眾姐妹大手購入一齊試色！

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+ 17 + 16 + 15

💄TOM FORD Boys & Girls 唇膏系列💄 香港官方售價： HKD $300 網購折實價格：約 HKD $238

【2】TOM FORD Lips and boys 唇膏系列

另外一款 Lips and boys 唇膏系列，同樣於香港連卡佛官網售賣HKD$300，但經Net-a-Porter購買的話，折實約HKD$238。

與另一系列 Boys & Girls 相比，這系列的唇膏顏色較為穩重，相信是不少女生初入職場的最佳選擇。經記者查看，網上仍然有充足貨源，架上仍然有多達25種顏色的唇膏，要是還沒有選定自己的最佳色號，不妨趁優惠買多幾隻顏色慢慢玩！

👇👇👇一眼看清25款色號👇👇👇

+ 21 + 20 + 19

💄TOM FORD Lips and boys 唇膏系列💄 香港官方售價： HKD $300 網購折實價格： 約HKD $238

👇👇👇其餘3款推介貨品資料價格👇👇👇

這次轉季優惠包括但不限於彩妝貨品，只要是網站內的指定正價商品，都能夠透過優惠碼「 App15 」來獲得85折優惠。

但需要注意，Net-a-porter官方網站會根據地區主動轉換語言和貨幣，如果想要賺緊匯率優惠，就要注意停留在外幣購物界面完成付款。

《購物連結》

如果想賺到盡、省到盡的話，其實各大銀行推出多款網購信用卡，能夠讓你使用官方優惠購買商品，同時獲得現金回贈和飛行里數！