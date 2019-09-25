【韓流日常】金義聖專訪談港示威　韓人反應「原來事態這麼嚴重」

韓國演員金義聖一直非常關心香港的局勢，近日他更為了時事節目《探查企劃Straight》親自來香港取材。 節目正式播出後，在韓國亦引起很大迴響。 金老師日前接受了《Opener》的訪問，大談他於香港觀察到的事和感受。

金義聖日前來到香港採訪／資料圖片

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特地來港取材

韓國資深演員金義聖，現年53歲，1993年於劇集《遙遠的松巴江》以演員出道，近年於《W—兩個世界》、《屍殺列車》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等作品多次飾演奸角。雖然在影視作品上是「奸角的化身」，但其實金老師於現實中是一名正義的大好人，經常替弱勢社群發聲。近日，他更為時事節目《探查企劃Straight》親自來港取材。節目播出後，他接受了《Opener》的訪問，大談這次香港行的感受。

余睿菁攝

【1】節目播出後，韓國人有甚麼評價？

韓國人反應：憤怒、有共鳴、擔心

金老師接受《Opener》訪問時表示，節目播出後，大部份韓國人的反應都是「原來事態這麼嚴重」。雖然不少韓國人都知道香港的情況非常緊張，但大部份人都只是粗略了解，實際上並不知道當中的細節和原因，不少韓國人向他反映，看了節目才知道事態這麼嚴重。

另外，不少韓國人對香港情況表示憤怒。「他們看了節目後，看到香港政府、和警察如何暴力鎮壓示威者，所以感到十分憤怒」。金老師亦表示，不少韓國人對香港的情況都覺得很有共鳴，「不少韓國人都認為香港現在經歷的事，能令他們聯想起韓國過往經歷。」

最後，不少韓國人表示十分擔心香港，會一直鼓勵和支持香港市民。

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【2】這次香港行，令您印象最深刻的是？

年輕人令他感動

金老師表示，這次去香港實地考察，令他留下最深刻印象的，就是香港的年輕人。「他們知道現在香港面對的問題，不但只會影響他們自己，而是會直接影響他們的下一代。我十分欣賞他們為爭取自由和民主要堅持到底的精神，被他們的堅持感動了」。

金義聖於香港逗留期間受到香港市民熱烈歡迎／余睿菁攝

【3】作為曾經參與多次示威活動的韓國人，有甚麼建議給香港人？

寄語港人需要更團結

金老師雖然認為自己不是香港人，可能不夠理解香港的實際情況，不應該給大家建議，不過作為曾經參與多場韓國抗爭運動的韓國人，他認為香港人不應該有「200萬人出來遊行，政府不聽取意見，就要改變方法」的想法，而是需要有「200萬人不夠，就要有300萬人出來」的想法。他認為，越多人朝著同一個目標發聲，效果能比想像中大，「不要氣餒，需要有更多更多的人站出來，以更響亮的聲音爭取」。

余睿菁攝

【4】下一步會以甚麼行動支持港人？

繼續支持香港市民

金老師認為，其實自己能做的東西實在不多。「我一路以來也在想我可以做甚麼幫助香港人。不過實際上可以做的真的不多，有時候也感到『有心無力』。直接來香港親身體驗和報道事件，令我沉重的心減輕了不少」。不過金老師表示，現在他也要回復正常的生活，恢復作為演員的工作，重新投入作品的拍攝。所以他能做的，只有繼續在支持和鼓勵香港市民。

【5】有甚麼說話想跟香港人說嗎？