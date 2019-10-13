【出Pool補習班#18】與曖昧對象斷聯後念念不忘？　專家教3招挽回

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《大力女子都奉順》劇照

「斷聯」即與發展對象、前男女朋友停止聯絡了一段時間，「斷聯」的原因有很多，例如個人生活繁忙、突然對對方失去興趣、有新發展對象出現，甚或是一個「挽回前度」的手法。



前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 分享，有位男生 S 個多月前他與新結識的女生交談甚歡，發展不錯。最近Anita 詢問 S 的近況時，男生竟然回答「因為工作忙碌而斷聯了。」S 指自己的「大男人」性格，找不到重新連繫上的藉口。Anita 指，重新連繫男生和女生的對策各有不同，想恢復聯絡的話，就要留意以下注意位：

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另一位前主播及HKRD創辦人黃嘉如 (Yubi) 亦在【出Pool補習班#12】短訊被心儀對象已讀不回？6大禁忌話題是死因 分享指，短訊對話內容正面，對雙方能夠繼續聯絡非常重要。Yubi分享指，曾有一位男生指與女生初次約會後，對對方大感興趣，故不停傳短訊給對方，但女方經常已讀不回。原來那次約會女生，因覺得他常在聊天和短訊中，常說同事的壊話，所以對他印象大打折扣。最後男生要靠另一朋友了解後，他才知自己被扣分的原因。Yubi 續指，「記得要說話正面，也要明白若對方常已讀不回是在含蓄地婉拒你」。

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