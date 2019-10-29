紅氈穿深V跌倒走光　18禁女星因「開車撞牛郎男友」被告上法庭

韓國女星河娜京曾於2012年的青龍獎紅地氈上跌倒而一夜爆紅。當時她穿著一件深V的禮服，在拍照區往後退時不慎跌倒而走光。之後一直靠接拍「18禁影片」來賺錢的她，日前被爆因「開車撞男友」而被告上法庭。消息傳出後，大批網民嘲諷：「拍A片的錢就花在牛郎身上？」

河娜京／osen圖片

現年35歲的韓國女星河娜京，2005年出道，不過一直只在電視劇或電影中當閒角，夕夕無名。在2012年出席青龍電影獎時，她穿了一身深V的禮服，一出場便成為了焦點。之後她更跌倒而不慎走光，因而一夜成名。不過，當時有人認為她是為了出風頭而刻意跌倒。

河娜京

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在走光事件後，河娜京轉型為專門拍18禁影片的演員，代表作都是18禁的電影。不過，靠賣肉似乎亦未能讓她的事業有大突破。近年來，她轉戰afreeca.tv當直播主持，於直播期間不時賣弄性感，得到不少粉絲的「打賞」。

日前，韓國媒體廣泛報道一宗「30代女演員涉及約會暴力」的新聞，雖然起初沒有說明是哪個演員，不過不少網民都猜測是河娜京。報道指，該名演員涉嫌向男朋友行使暴力，更曾經開車撞過他，日前被法院判決有期徒刑8個月，緩刑2年。

河娜京日前於直播期間承認了一切

河娜京本人在直播期間，曾一度否認指控，不過後來承認確有其事，指自己在2017年於Host Bar（牛郎酒吧）認識了前男朋友，之後便開始交往和同居。期間的生活支出（包括房租）大部份都是由她付出，甚至連前男友的進修費用也是由她付。她歎息，「做得最錯的，就是愛上他」。

雖然報道說是她開車撞了別人，不過她指當時其實是他突然衝前來，而她亦有踏過煞車，反指自己才是受害者。雖然如此，網民沒有因而同情她，反而還嘲笑她說：「辛辛苦苦拍A片的錢就花在牛郎身上」、「有當牛郎的男友很自豪嗎」。