日本Twitter大熱體操　簡單一個動作擊退駝背、肩頸酸痛

撰文：抹茶仔
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現今都市人經常坐在電腦前埋頭苦幹，閒時又做「低頭族」玩電話，姿勢不正確容易造成駝背、肩頸酸痛等問題。
雖然坊間流傳不少糾正訓練，但很多人都懶得花時間練習，究竟有沒有既省時又簡單的方法呢？
（Twitter@takasuzuki1123）
日本大熱簡單健康操
日本姿勢糾正專家 鈴木孝佳近日於Twitter分享自己設計的一套簡單體操，表示能有效改善駝背、肩頸酸痛、盆骨前傾等問題，並揚言「全人類都應該做這個！」。
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這套體操其後馬上於Twitter瘋傳，不足一天已突破5萬次轉推分享、23萬讚好。不少網民留言表示「好像很有效」、「看似簡單，但其實很辛苦」、「肩頸馬上不痛了」。
有興趣的朋友們不妨試試吧！
（Twitter@takasuzuki1123）
全人類とりあえずこれだけは！— 鈴木孝佳 パーソナルトレーナー (@takasuzuki1123) October 28, 2019
この体操だけは毎日やっておくことをオススメします！
猫背にも反り腰にも肩こりにも効きます。
私は健康体ですが毎日起きたらやります。
墓場まで持ってく価値あります。
最初は難しいですが、効果はバツグンですチャレンジしてみて下さい！
毎日1分ぜひ！ pic.twitter.com/YpFZo2aHhF