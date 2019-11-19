【人生勝利組】追星追到搵到另一半！　神話粉絲下月步入教堂

出道超過20年的長壽組合SHINWA神話，仍然有很多忠實粉絲支持。其中一對原本是神話粉絲的男女，就因為追星而相識，之後更發展為情侶，並將於下月結婚！

神話SHINWA

YouTube頻道「FANthe」的節目《Fan Letter朗誦會》日前邀請了2名神話的粉絲分享他們的追星故事。今年30歲的李俊浩（譯音），已經當了神話的粉絲16年，他的本命是申慧星。而28歲的許智雨（譯音），則當了神話的粉絲8年，她的本命是金烔完。他們因為追神話而結識到對方，更即將於12月結成夫婦。

許智雨、李俊浩／YouTube@FANthe

他們初次見面的時間，是在今年4月20、21日舉行的21周年紀念演唱會《2019 SHINHWA 21ST ANNIVERSARY CONCERT "CHAPTER 4"》。許智雨表示，當時是她看見了李俊浩在先，「大部份神話的粉絲都是女生，突然看到有2個穿著橙色T恤的男生在排隊買周邊，所以我很留心地看著他們」。之後，李俊浩在社交網站上看到許志雨上載的演唱會認證照，按了讚好。他們便開始了互相聯絡，並開始了交往。

第一次約會的場所，果然亦是和神話有關的地方。當時，他們去了由神話成員李玟雨開的café。被問到拍拖時有甚麼印象深刻的事情時，許智雨笑言，一般情侶遊車河約會的時候，車上多數都是播放音源網站流行榜上的歌曲，她第一次坐上李俊浩的車時，聽到播的都是神話的歌，覺得非常神奇，「當時聽到的感覺就像被很多星星包圍著」。李俊浩亦表示，他們能結婚也是「託了哥哥（神話）們的福」。

李紋雨的cafe ROOF AND

因為追星找到另一半，其實也不是罕見的事。早前男團GOT7於馬尼拉舉行演唱會期間，成員BAMBAM看到有一名女粉絲舉著「替我找一個男朋友」的牌子後，指出了站在她後方的男粉絲。事後，該兩名粉絲於SNS上相識，不少網民都希望他們能修成正果！