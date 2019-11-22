Pengsoo背後的男人　竟然是一名長得像李到晛、丁海寅的帥哥！

韓國大熱卡通人物「Pengsoo」（펭수），憑著可愛的外表，加上搞笑的性格和一把大叔的聲音爆紅。不少粉絲都十分好奇到底在背後扮演Pengsoo的演員是誰。近日，有網民查出Pengsoo背後的男人「最有力的候補」！

Pengsoo／ig@giantpengsoo

Pengsoo／ig@giantpengsoo

「Po總統」Pororo的同門師弟，韓國教育電視EBS的卡通人物Pengsoo（펭수），擁有可愛的外表，卻有一把大叔的聲音，「反差萌」的魅力吸引了無數粉絲「入坑」。現時，牠於韓國的人氣非常高，除了登上了人氣綜藝節目《認識的哥哥》之外，更不斷出現聯乘產品，更於通訊程序Kakao Talk推出表情貼圖。

Pengsoo之所以這麼紅，除了靠牠本身的魅力之外，背後扮演的人也是非常重要。不少人一直都十分好奇Pengsoo「背後的男人」的正體，近日，有網民調查，發現了一名相信是Pengsoo扮演者的「有力候補人」！他就是一名身高1.89米、長得像丁海寅、李到晛的小帥哥。

被網民推測為Pengsoo背後的男人的有力候補／ig@flin_fan

被網民推測為Pengsoo扮演者的他，是首爾藝術大學演技系出身的演員金東俊（譯音）。他現時是網媒Pikicast的主持和演員，以藝名Plin（플린）活動中。網民是根據他的聲音與Pengsoo的聲音作對比，發現兩把聲音的相似度非常高。加上Pengsoo自稱有210cm高，扮演的人一定要有180cm以上的身高。所以認為他是最有力的候補。