12月聖誕酒店抵玩優惠5個推介　聖誕正日入住　人均538元包自助餐

聖誕佳節將至，不管怎麼忙都要抽空陪陪摯愛！不如在香港過兩日一夜，來個小渡假！《Opener 開罐》為大家整理5個抵玩聖誕酒店優惠套票，讓大家可以與情人、閨密不受打擾地享受一晚！

聖誕前後街上總是人頭湧湧，大家想與閨密、情人兩個人寧靜地一起過，可能就要另找地方了！不少酒店在12月都推出優惠套票，更可以1500元內的價位，於24日平安夜正日入住五星級酒店一晚！

城景國際酒店房間內部。（酒店網頁圖片）

【1】油麻地城景國際酒店 包早晚餐及汽酒一支

位於油麻地彌敦道的城景國際酒店屬四星級，地理位置方便，與油麻地港鐵站步行距離僅五分鐘。大家即日起可以預訂酒店的聖誕住宿優惠，包自助早餐、雙人泰式晚餐之外，更贈送葡萄汽酒一支。套票所包的泰式晚餐有芝士焗釀蟹蓋、糯米釀雞翼等菜式，而房型則為「尊貴客房」，房內有雙人床、Wi-Fi、基本浴室設備等。

住宿套票價格為1200元，即人均600元，優惠期為2019年12月20日至2020年1月1日，連平安夜、聖誕正日價錢都一樣！不過以上價錢未連加一，大家要注意啦。

+ 4 + 3 + 2

【香港城景國際酒店】 地址：香港九龍窩打老道23號 電話：2783 3231

【2】五星級馬哥孛羅酒店 人均600元起可入住有禮物送

位於尖沙咀的馬哥孛羅酒店向來走高價路線，現時推廣優惠套票「浪漫假期住宿優惠」，由1200元起就可以入住一晚，並有鮮花一束、朱古力一盒及汽酒一支。優惠期為即日起至12月31日（計入住日期），記者為大家實測過，在官方網站上嘗試預訂平安夜當晚入住高級客房，價位為1339元，同樣包以上所講的禮物。

馬哥孛羅酒店房間內部。（酒店網站圖片）

不過就要留意返，這個價錢未連加一，以上所講價格都是指「高級客房」，若想升級為其他客房就要另作收費。而且記得在酒店官網剔選「浪漫假期住宿優惠」再作預訂！

馬哥孛羅酒店套票所送的朱古力、汽酒。（酒店提供）

【香港馬哥孛羅酒店】 地址：尖沙咀廣東道3號海港城 電話：2113 0088

【3】8度海逸酒店 1076元包兩位自助餐、一晚住宿

8度海逸酒店的自助餐以即開生蠔作主打，臨近聖誕推出「節慶住宿驚喜」，於12月24日至1月1日，可以每位538元的價錢，於酒店住宿一晚，並且包一餐自助晚餐！這一次的自助餐甚有聖誕氣氛，有燒火雞、火腿等多款食物！

聖誕主題自助餐十分豐富。（酒店提供）

不過留意返，以上價錢未連加一，以及想享用這個優惠，就要早三日預訂！而且地理位置不近港鐵站，大家記得留意穿梭巴士時間表！

+ 6 + 5 + 4

【8度海逸酒店】 地址：九龍土瓜灣九龍城道199號 電話：3400 3000

【4】帝景酒店 1200元起住一晚包自助晚餐

位於汀九的帝景酒店，客房大部份都望海景，12月推廣優惠套票「聖誕餐飲住宿計劃」，包一晚住宿及北歐風情自助晚餐。價錢方面，12月內（除24、25、31日），每房價格為1200元，而24、25、31日，每房價格則為1800元。

帝景酒店推出北歐魅惑海鮮自助晚餐。（酒店提供）

《開罐》小貼士！於酒店網頁免費登記成為Royal Fans，就可以有100元的減免！另外，這個住宿計劃更包一份GLYCEL的護膚禮品包做聖誕禮物！

+ 5 + 4 + 3

【帝景酒店】 地址：香港荃灣汀九青山公路353號 電話：3716 2888

【5】北角海逸酒店 包自助早餐或晚餐

北角海逸酒店於今年12月會推出「聖誕住宿計劃」，適用於24至31日，平安夜、聖誕正日當然都包括在內！計劃包住宿一晚，及一餐自助早餐或自助晚餐，當然配搭自助晚餐價錢會比較貴啦！搭配自助晚餐的話，最低價格為26至30日晚，每房1680元，即每位840元，就可以吃自助晚餐並入住一晚。

價格詳情如下：

12月24、25日入住：1280元（連兩位自助早餐）或1780元（連兩位自助晚餐）

12月26至30日入住：1180元（連兩位自助早餐）或1680元（連兩位自助晚餐）

12月31日入住：1380元（連兩位自助早餐）或1880元（連兩位自助晚餐）

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