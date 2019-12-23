「香港示威」榜上有名排第幾？　韓國青少年票選2019年十大新聞

2019年快過去了。這一年，令你留下最深刻印象的事件是甚麼呢？韓國京畿道教育廳近日發布了一項關於「青少年票選2019年十大新聞」問卷調查的結果，香港示威亦榜上有名。

香港示威活動已持續半年／資料圖片

勝利門又排第幾位？／NEWS1圖片

韓國京畿道教育廳於11月22日至12月15日期間，於網上進行關於「2019年十大新聞」的問卷調查，共有440名未滿18歲的青少年回應。到底韓國青少年票選的十大新聞有哪些？

【第1名】Burning Sun事件

第一名為「Burning Sun事件」，得票率10.3%。Burning Sun事件，即是「勝利門」。自去年年底開始，勝利有份經營的夜店Burning Sun被爆出涉及暴力事件，之後，勝利的醜聞越揭越多，而涉及的層面亦越來越廣，包括還有「鄭俊英老司機群」等事件。雖然事件發生至今已經接近1年，但勝利仍然未被韓國警方起訴，令大眾質疑警方的能力。

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【第2位】罷買日貨運動

第二名為「罷買日貨運動」，得票率為8.6%。今年7月，韓國和日本兩國因為出口管制等問題而發生嚴重爭執，因而掀起一場日韓貿易戰。韓國人發起「罷買日貨運動」，拒絕光顧日本品牌。不少日本品牌在韓國受到重創，例如大型衣服品牌UNIQLO，接二連三關閉多間分店。

【第3位】選秀節目造馬

第3名有「選秀節目造馬」，得票率為5.7%。事源於今年7月，選秀節目《PRODUCE X 101》播放決賽後，有粉絲發現各練習生的最終票數，存在「不尋常的巧合」，因而引發一連串的風波，甚至連政界人士也發聲要求徹查事件。節目的製作人安俊英最終於11月被捕，他後來承認了1至4季都有造馬，消息令大眾震驚。

【第4位】雪莉（藝人惡評）

第４名是「雪莉」（藝人惡評），得票率為5.4%。患有嚴重抑鬱症的藝人雪莉，於10月24日被發現於家中輕生離世，終年25歲。雪莉生前因為「no bra」等行為，不斷受到網民惡性留言攻擊，令人關注藝人受惡評影響的嚴重性。

【第5位】趙斗淳出獄

第5名是「趙斗淳出獄」，得票率5.1%。事源於2008年，當時8歲的女孩被56歲的趙斗淳施暴，她的腹部嚴重受傷，導致大小腸流出，而性器官和肛門更有8成損傷，導致她終生需要用尿袋。但趙斗淳卻以「飲醉酒記憶模糊」以由，成功減刑至12年，即2020年12月出獄。

【第6位】香港示威

第6名是「香港示威」，得票率3.8%。今年2月，特區政府以港人陳同佳於台灣殺人後潛逃返港的事件為由，提出修訂《逃犯條例》，結果造成社會嚴重撕裂。為了反對修例，有團體多次舉辦遊行和示威活動，期間被警方多次暴力鎮壓。雖然林鄭於9月發表電視講話，宣布撤回修訂，但事件仍未平息。

【第7至11位】

第7至11位的，分別是「C朗拿度no show」、「曹國法務部長」、「孫興慜」、「BTS」、以及「懸浮粒子」。