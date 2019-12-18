韓國人票選2019年我最喜愛藝人　劉在錫連續兩年榜首　BTS第幾？

在各位韓迷心目中，本年度的最喜愛藝人會是誰呢？韓國的《Sports Daily Hankook》最近進行了一項調查，選出2019年韓國人心目中的「我最喜愛藝人」。

第1名由劉在錫奪得／YONHAP NEWS圖片

紅遍全球的BTS排第幾？／facebook@bangtan.official

【第1名】劉在錫

韓國媒體《Daily Sports Hankook》於10月21日至31日在韓國17個城市，訪問了1050名19歲至69歲的國民，調查有關本年度他們心目中的最佳人物，調查分別有「政治人」、「藝人」、「體育選手」等類別。其中最受關注的藝人選舉，連續兩年由有「國民MC」之稱的劉在錫奪得，得票率為7.6%，較去年的5.9%再度上升。他近日於《Running Man》中表示，對結果感到「很意外」。

【第2名】IU

有「國民妹妹」之稱的女歌手兼演員IU（本名李知恩），以得票率4.3%獲得第2名。今年憑著神劇《德魯納酒店》而再度人氣急升的IU，於劇中展示了非凡的演技，再次向觀眾展示進步。除此之外，她最近亦於全國展開巡迴演唱會，發佈的新歌亦獲得十分好的成績。

【第3名】孔劉

雖然今年沒有接拍電視劇，但孔劉的人氣並未減退，他憑著得票率2.7%獲得第3名。在2016年憑著《屍殺列車》和《鬼怪》爆紅之後，孔劉只接拍了《82年生的金智英》一部作品，他近日於《李棟旭想做脫口秀》中坦誠表示，2016年之後，他因感到太大壓力而需要暫時休息。

【第4名】朴寶劍

「演而優則唱」的朴寶劍，有「國民女婿」、「國民弟弟」等稱號。自從2016年接拍《回答吧1988》、2017年接拍《雲畫的月光》之後便人氣急升。今年他更與「前大嫂」宋慧喬參演《男朋友》，雖然之後雙宋離婚，朴寶劍無辜被牽連，但仍然無損人氣及地位，以得票率1.9%獲得本年度我最喜愛藝人的第4名。

【第5名】秀智

「國民初戀」秀智，以得票率1.7%獲得第5名。女團Miss A出身的秀智，近年成功轉型為演員，先後與金宇彬、李鍾碩、李昇基等男神合作。今年播出的神劇《Vagabond》收視報捷，秀智於劇中飾演國情局專員，是她第一部「動作型」的作品，表演十分出色。而她的最新作品《白頭山：火山浩劫》亦將於1月在香港上映。

【第6名】BTS

紅遍全球的組合BTS，以得票率1.5%得第6名。今年發布的《Map of the Soul: Persona》，再次刷新自己的紀錄，成為了Gaon Chart創榜以來最高銷量的唱片，同時亦是全球銷量最高的唱片。他們於Soribada、MAMA等年度頒獎典禮上亦包攬「年度藝人」、「年度唱片」、「年度專輯」、「年度歌曲」等大獎，再次證明了他們的人氣。

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【第7名】鄭雨盛

現年46歲的「韓國始祖男神」鄭雨盛，以得票率1.1%得第7名。今年憑著《證人》獲得百想藝術大煩電影部門大賞、黃金攝影獎演技大獎、青龍電影獎最佳男主角等獎項，再一次證明了超卓的演技實力。除此之外，他亦憑著陽光硬朗的氣質，在韓國人心目中一直都維持著正面的形象。