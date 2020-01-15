銅鑼灣開倉｜馬拉松波鞋運動服飾減價　Adidas/NIKE/PUMA兩折起

馬拉松再度舉辦波鞋服飾開倉大減價，即日起以低至2折發售Nike、Adidas、New Balance、SKETCHERS、PUMA等18個運動品牌的商品！《開罐opener》即帶大家看看有什麼波鞋。

開倉場地大款式多

時代廣場特賣場較其他同類型場地更為寬闊，今次開倉除了主打潮流與運動波鞋，另有多款運動服飾、行山裝備與旅遊用品，商品琳瑯滿目、相當吸引！

今次特賣場有多款潮流波鞋，絕對有驚喜。（陳俊堯 攝）

記者精選7對必買鞋款

記者到開倉現場，今次值得留意的鞋款包括NIKE Air Max、Air 70 React系列，ADIDAS Yung-96、Ultra Boost系列，另外開倉少見的SKECHERS也有潮款售賣，碼數也相當充足。

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低至2折發售

除了以上7對波鞋，仍有多款受大眾喜愛的波鞋，如VANS經典黑白鞋款，以及Adidas上季EQT款式，都以低至2折優惠價格發售。

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名牌衛衣外套大減價

另外同場也有名牌如Champion、NIKE、Adidas的衛衣外套發售，價格折後普遍約在$290左右，對比正常價格，折後價格還算值得入手。

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。

【馬拉松便服及運動名牌開倉· 詳細資料】

🏠地點：時代廣場一座16樓（經2樓或9樓一座電梯大堂前往） 🏠日期：2020年1月15日 至 1月20日 🏠時間：11:00 - 21:00

【條款及細則】