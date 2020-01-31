《怪奇物語》男星遊日本　被當地粉絲貼心舉動感動：他們超尊重我

Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things） 中扮演「Mike」的男星Finn Wolfhard近日接受節目《Live with Kelly and Ryan》訪問，不僅暢談《怪奇物語》第四季，自爆兩次考駕照都沒過，還分享與日本粉絲的互動，讓他感到很驚艷。

男星Finn Wolfhard近日接受節目《Live with Kelly and Ryan》訪問。（《Live with Kelly and Ryan》截圖）

Finn Wolfhard透露自己至今還沒考到駕照，因為前兩次筆試都沒過：「我參加筆試兩次都沒過，我想因為我是演員又很笨的關係。我超氣自己的，都還沒再去考。」雖然沒駕照，但有朋友的協助行動上還是很方便，他表示：「所以我就讓朋友載著我到處跑，我沒付他們錢，不過我想應該要開始付了。」

訪談中Finn Wolfhard表示《怪奇物語》第四季很快就要開拍了，不過目前他對劇集一無所知：「記者總是會問我『你能告訴我們《怪奇物語》第四季的消息嗎？』我就回應『他們前一週才會給我們劇本，所以我無可奉告』。」Finn Wolfhard進一步解釋：

通常他們會給我們兩集劇本，有時會要我們讀本就好，有時會告訴我們「這是劇本，你拿去看吧！」

訪談中Finn Wolfhard表示《怪奇物語》第四季很快就要開拍了。（《Live with Kelly and Ryan》截圖）

當主持人聊到他由於《怪奇物語》走紅，是否很常會被認出來。Finn Wolfhard於是分享與日本粉絲互動的經驗……

粉絲到底做咗啲係咩令Finn Wolfhard大讚？（按圖▼）

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