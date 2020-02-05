武漢肺炎｜日本網民熱議廚房紙自製口罩　10個步驟3件工具即搞掂

搶口罩熱潮仍未降溫，港人連日四周撲口罩。遠在日本的人民同樣面對口罩短缺的問題，近期在網路上更流傳起防災用自製口罩方法，不少日本網民跟風在網上分享自己的成果，甚至有日本節目也討論自製口罩的話題。究竟如何製作這款口罩呢？這款口罩的實用性又如何，能否達到防疫效果呢？

日本大熱自製口罩

最近日本陷入口罩慌，不少日本網民在網路上分享日本警視廳於2017年分享的自製口罩方法，在面對天然災害時能備一時之需。相關熱潮更被日本時事節目報道。此口罩的製作成本港幣5元有找，製作方法也極為簡單，僅僅需10個步驟。

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口罩無防細菌病毒功效

相關消息被日本媒體報道，一時事節目就對相關熱潮做出回應，表示該款簡易口罩並沒有防細菌與病毒的功能。

該時事節目主持人稱，這款廚房紙的密度較低，細菌、病毒等微細粒子能夠輕易透過簡易口罩表面輕易滲透入內，因此在病毒肆虐期間，並不能夠有效防止受到感染。但主持人指，簡易口罩能夠防止飛沫飛散，也能夠避免在雙手觸碰外界受污染物件時，二次觸碰臉部而導致感染，是穿戴這款簡易口罩的好處之一。

簡易口罩能夠防止飛沫飛散，也能夠避免在雙手觸碰外界受污染物件時，二次觸碰臉部而導致感染。（日本節目截圖）

簡易口罩設計原意為防災禦寒

日本防災資訊專家高荷智也早在2013年，於日本防災資訊網站上分享這款建議口罩的製作方法，他於昨天（4日）更新相關頁面，提到這款簡易口罩並不適用於預防武漢肺炎。

高荷智也指出，雖然這款建議口罩的創作原意是「在災害與寒冷天氣中保護喉嚨」，減低塵埃與惡劣天氣對身體的影響，但他強調，「這款建議口罩只是個簡單的替代品，因此在災害等情況發生前，應該及早預備如N95等正規口罩物資」。

購買韓國口罩要注意

雖然未至於購買N95口罩，但為「求得一罩」，不少港人透過坊間不同渠道購買韓國製口罩。有別於一般的口罩指標，韓國的口罩類型多數以「KF」開頭，當中又以KF94最為港人常見。到底KF開頭代表甚麼呢？後面的數字又有什麼意義？《開罐Opener》記者為準備了小貼士。

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