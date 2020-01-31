【武漢肺炎】7間降價出售、派口罩的良心商戶　雪中送炭獲激讚

武漢肺炎在香港蔓延，每天都有大批市民四圍撲口罩，市面存貨幾乎被搶購一空。幸好在疫情嚴峻時，本港有多間香港良心店舖無私減價發售、甚至免費送出口罩，獲港人激讚，有網民更留言祝福：「好人一生幸福。」《開罐》為大家盤點7間曾為港人無私付出的良心商店。

7間良心店無私奉獻

疫情越見嚴峻，香港人越需要攜手度時艱。近日傳出多宗市民搶口罩的消息，但無阻多間良心店舖盡力購入口罩，推出減價優惠，甚至免費送出口罩，讓不少街坊受惠。大家知道這7間良心店舖，曾在疫情期間的默默付出嗎？

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程班長派口罩程序混亂 網民斥博出位

「程班長台灣美食」（下稱「程班長」）日前免費派發口罩，疑因排隊與抽籤形式安排不周，遭到部分人炮轟。

「程班長」在27日及28日兩度於Facebook專頁發文稱，將會以抽籤形式免費派出110盒台灣產口罩，排隊者需出示香港永久性居民身份證，每人限定取一盒。不過在28日當天，在派籌與抽選過程中，疑因參與抽籤者造謠生事而導致誤會，不少人到其專頁留言質疑及責罵。

有網民指責「程班長」特意一場大龍鳳，只為博出位；也有網民留言表示支持，感謝「程班長」為香港人的無私奉獻。「程班長」其後發文，就引起騷動致歉，並留下一句：「看透醜陋的人心」，暗示「好心當賊辦」。

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+ 8 + 7 + 6

AbouThai泰國運貨助港人 「醫護優先」反被指違例

除了程班長，阿布泰國生活百貨（AbouThai）亦就發售口罩的相關言論與事件，獲不少網民稱讚無私奉獻。負責人林先生前往泰國空運少量口罩回港，並於29日安排於各分店發售。不少市民聞風到場排隊，場面相當墟冚。

不少網民稱讚AbouThai的安排，也有人用一句「好人一生平安」表達對林先生的謝意，但也有現場市民不滿店舖將部分口罩預留醫護人員優先購買，並因此一度鼓噪。林先生則向在場人士反駁稱，口罩荒造成人心惶惶，港府應負全責。但事後疑有人不滿林先生做法，向廉政公署（ICAC）舉報，指他涉嫌違反《防止賄賂條例》。

AbouThai今日（31日）於Facebook宣佈暫定優先發售機制，待有關部門及法律團隊確認後，再作進一步決定。

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網民感謝逆境仍無私奉獻

有受惠顧客在店舖專頁貼文下留言「感謝店主與香港人同行，好人一生平安」、「多謝你無私見真情」，網民見到類似的稱讚留言，都紛紛讚好表示支持，在危難中表現出港人「患難見真情」。

荃灣食店No Boundary店主特意從台灣帶回1000個口罩，免費派發予港人，以解燃眉之急。（NoBoundary@Facebook）

一罩難求 市民盲搶搓手液

縱使多間良心店舖努力入貨，但香港口罩供應仍然相當緊張。香港人開始轉而求其次，開始大量購買搓手液，為雙手殺菌消毒。然而要留意，其實並非每一款搓手液都能有效消滅病毒，錯誤使用更猶如沒有使用。《開罐Opener》為大家準備了使用搓手液5大注意位，大家在搶購同時多加留意。

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