月租酒店｜5間酒店長租推薦　家具日用品齊全　有微波爐、小廚房

要長住一個地方，最重要當然是食物！現在即食食品這麼方便，有微波爐就萬事足！《開罐 Opener》為大家推薦幾間設備齊全，CP值高的酒店月租計劃！

現時月租酒店房分分鐘比租屋還要平，而且有專人定期清潔執房，所以成為不少人長租的選擇。但若打算住上一個月或以上，「食」的方面超重要，最方便莫過於叮叮即食食物了。以下為大家推薦幾個附設微波爐、雪櫃，甚至煮食工具的酒店月租套票，每一個都CP值超高！

【1】嘉湖海逸酒店 鄰近輕鐵站 8888元月租

嘉湖海逸酒店位於天水圍，由於酒店已有約二十年歷史，所以裝潢比較舊式，但好處在於房間超大，足有約408平方呎！嘉湖海逸酒店一直都有月租房間計劃，月租計劃分成兩種，一種為標準客房（408平方呎），月租價為＄8,888元起，而另一種則為房間尺寸略大的豪華客房（516平方呎），月租價格為＄10,888元起。

嘉湖海逸酒店房間寬闊。（資料圖片）

兩者均有微波爐供住客使用，而豪華客房則有配備全套煮食設施、用具、小廚房以及另設一張梳化床。房間清潔全包，如有需要可以將「請清潔」的牌子掛在門外。

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【防疫措施】由於近日武漢肺炎疫情嚴重，於嘉湖海逸酒店辦理入住手續時，會要求住客填寫健康申報表及探熱。

【嘉湖海逸酒店 Harbour Plaza Resort City】 地址：香港新界天水圍天恩路18號 電話：2180 2858

【2】悅品度假酒店‧屯門 西鐵站3分鐘就到

悅品度假酒店走商務精品酒店路線，開幕僅一年左右，裝潢簇新。月租房間免付按金，價錢為＄8,500元，已包水電及房內使用的Wi-Fi。

房間光亮企理，裝潢簇新。（悅品度假酒店‧屯門提供）

房內的梳洗用品十分齊全，梳、浴帽、棉花棒、牙膏牙刷等都有齊，而且房內已備有微波爐、餐具等供租客使用。

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【防疫措施】由於近日疫情嚴重，全線悅品度假酒店於辦理入住手續時，會要求住客填寫健康申報表及探熱。酒店現時暫不接受湖北籍、或經由湖北回港的人士入住。

【悅品度假酒店‧屯門】 地址: 香港屯門建豐街4號 電話：3891 1878

【3】汀蘭居 地理位置望海幽靜

汀蘭居位於汀九青山公路，地理位置比起以上酒店略為不便，但勝在地方幽靜，而且景觀望海。房內備有電視機、雪櫃，微波爐等基本長住必需品，並有每天執房服務。

房間環境。（汀蘭居網站圖片）

不過留意返，這裡的長租酒店並非「月租計劃」，而是根據月間每晚價格計算，所以大家需要到官方網站自己輸入所需日子，並查看價格。記者就到官網查詢2月8日至3月8日的30日入住價格，「Studio」房型為一張雙人床房型，房內有微波爐、迷你雪櫃、熱水壺等設施，價格為＄10,230元。

【防疫措施】由於近日疫情嚴重，酒店於辦理入住手續時，會要求住客填寫健康申報表及探熱。酒店現時暫不接受湖北籍、或經由湖北回港的人士入住。

【汀蘭居】 地址：汀九青山公路汀九段123號 電話：2945 1111

【4】8度海逸酒店 9900元全包

位於土瓜灣的8度海逸酒店推出優惠長期住宿計劃，30日的月租住宿價格為＄9,900元，想要優惠價格，需於3月31日前預訂，而入住日期則為即日起至6月30日。

（8度海逸酒店提供）

月租的房間內設有電視機、微波爐、雪櫃、熱水壺等基本電器家品，而房間清潔方面則為每週一次。

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【防疫措施】由於近日武漢肺炎疫情嚴重，於8 度海逸酒店辦理入住手續時，會要求住客填寫健康申報表及探熱，發燒人士將即時聯絡醫護人員。酒店現時暫不接受湖北籍、從湖北回港的人士入住。本港人士或需填寫於港常住地址作參考。

【8度海逸酒店】 地址：土瓜灣九龍城道199號 電話：2126 1988

【5】荃灣悅來酒店 7700元24日住宿

位於大窩口站附近的荃灣悅來酒店亦有長期租住計劃。悅來酒店地理位置方便，樓下就有商場悅來坊，而外面的沙咀道也有不少餐廳！

房內環境（悅來酒店提供）

記者向酒店查詢，長期租住房價為7天＄3,990元，24天＄7,700元，30天價格則為$15,600元起，這樣計起來，租住24天最為抵玩！房間內除電視機及熱水壺等基本家電，部份房型設有微波爐，大家在預訂時可以特別註明。

【防疫措施】由於近日武漢肺炎疫情嚴重，所有住客須於入住時填寫健康申報表以及量體溫，而酒店範圍內亦安裝多個消毒防疫噴霧機，供有需要客人使用。

【悅來酒店】 地址：香港荃灣荃華街3號 電話：2409 1111

如果大家不太在乎有否微波爐，其實還有其他套票可供選擇，部份價格更便宜！【點我看價格便宜CP值高月租酒店】