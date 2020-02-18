熱爆台劇《想見你》大結局　15大虐心愛情金句｜拍拖要考牌#20

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集穿越、懸疑於一身的台劇《想見你》，因懸疑推理的橋段，及新穎的敍事手法被一眾網民推為神劇。故事講述27歲的的上班族女主角黃雨萱，因思念已故的前男友，靈魂意外穿越回到1998年台南，變成17歲的女高中生陳韻如，又遇見和前男友長得一模一樣的李子維，展開一連串浪漫燒腦的懸疑故事。

《想見你》劇照

虐心的情節，讓觀眾頻頻淚崩。劇中揪心的對白，有否讓你想起某人？那個讓你既心痛又思念，儘管多年過去仍無法淡忘的的過客呢？以下的15句經典台詞，有哪一句最讓你有所共鳴？

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去年大熱的 Netflix 神劇《婚姻故事》（Marriage Story），由入圍奧斯卡金像獎的製片人 Noah Baumbach 執導、Adam Driver 及 Scarlett Johansson 主演，講述一段分崩離析的婚姻和一個團結凝聚的家庭剖析，帶出婚姻之間的殘酷現實。當中不少金句真實的反映家庭和感情關係的動人之處，刺中不少人的痛處。

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