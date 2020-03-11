數據分析香港90後十大必玩線上遊戲　《跑Online》都唔係第一名？

好多人係喺某一瞬間發覺自己大個咗，意識到自己原來已經出社會做咗幾年嘢，一早脫離咗嘻嘻哈哈又一日嘅青春時光。以前放學可以即刻衝返屋企打機，打到阿媽嗌食飯都唔肯停，顧住「升呢」搞到第二日欠功課又畀Miss罰留堂，但係依然可以日日如是，好似咩煩惱都無咁。依家日日都要返工，又攰又大壓力嘅生活，仲邊有時間「升呢」打裝，淨係可以間中玩吓手遊咁。而依幾年，好多童年回憶嘅Online Game出咗Mobile版，但好多玩法唔同晒，淨係可以用嚟勾起吓童年回憶。不過亦都仲有好多童年回憶嘅Online Game無出到手機版，但都仲係好多人討論、懷念。今日DailyView就同大家一齊，細數十大香港8、90後念念不忘嘅Online Game啦！