數據分析香港90後十大必玩線上遊戲　《跑Online》都唔係第一名？

好多人係喺某一瞬間發覺自己大個咗，意識到自己原來已經出社會做咗幾年嘢，一早脫離咗嘻嘻哈哈又一日嘅青春時光。以前放學可以即刻衝返屋企打機，打到阿媽嗌食飯都唔肯停，顧住「升呢」搞到第二日欠功課又畀Miss罰留堂，但係依然可以日日如是，好似咩煩惱都無咁。依家日日都要返工，又攰又大壓力嘅生活，仲邊有時間「升呢」打裝，淨係可以間中玩吓手遊咁。而依幾年，好多童年回憶嘅Online Game出咗Mobile版，但好多玩法唔同晒，淨係可以用嚟勾起吓童年回憶。不過亦都仲有好多童年回憶嘅Online Game無出到手機版，但都仲係好多人討論、懷念。今日DailyView就同大家一齊，細數十大香港8、90後念念不忘嘅Online Game啦！
數到經典線上遊戲不得不提《跑Online》。（Facebook@跑Online）
DV小教室：網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測、爬梳港澳地區近萬個網站、頻道，其中包括新聞頻道、各大討論區、FB、IG以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路posts和comments ，數值愈大代表主題項目的討論度愈高。
童年回憶返哂嚟！數據分析十大80、90後必玩線上遊戲（點圖放大▼▼▼）
分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年10月02日至2019年10月03日，共一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『念念不忘嘅Online Game 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
數據分析十大80、90後必玩線上遊戲（DailyView網路溫度計授權使用）
相關圖輯：3大必玩「爆汗系」減肥遊戲 健身環大冒險未係最燒脂？（點圖放大▼▼▼）
延伸閱讀：
【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】