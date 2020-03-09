「貓叔」已去彩虹橋　日本網紅喵憑一招爆紅　重溫牠35個超萌瞬間

日本初代網紅貓貓叔小白（かご猫）去世，讓不少粉絲心碎。昨日（8日）是貓叔的18歲生日，主人在其社交媒體發文指，「3月2日，小白踏上了茶虎虎和大灰灰之旅」，宣布貓叔去世。網民得悉後紛紛不捨的留言道別：「在彩虹橋要快樂喔！」

IG@sshironekoo

貓叔原名「小白」（しろ），3月8日生於日本岩手縣的農民家庭，是隻土耳其梵貓。以超淡定「頭頂萬物」的神技、可愛的瞇瞇眼和厭世臉俘虜無數粉絲。「大灰灰」和「茶虎虎」都是和貓叔一起生活的2隻網紅貓貓，但都分別在去年6月去世了。

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貓叔在日本被稱為「世界上最知足和悠閑的貓」，出版多本寫真和月曆。在內地，更有粉絲為貓叔開設微博專頁，靠一招超淡定的頂頭神技，吸引超過180萬粉絲！

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武漢肺炎疫情持續擴散，不但全民戴上口罩抗疫，更有人為貓貓戴上口罩，近日有內地網民發現街上有貓貓以口罩蒙面，十分可愛搞笑，於網上分享後馬上被瘋傳，更有日本手作神人製作成高質模型。

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