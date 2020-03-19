END.網購免運費　NIKE/Adidas/PUMA潮款波鞋4折起$500有找

英國購物網站END. Clothing售賣NIKE、Adidas、New Balance、PUMA等運動品牌商品，亦不時與知名人士推出聯乘波鞋。即日起END. Clothing推出優惠，無論是購買正價還是特價商品，一律能夠免運費直送香港！

END. Clothing即日起推出全球免運費，購物滿$500就可以將商品直運到港，優惠適用於所有正價商品與優惠商品。跟本地其他波鞋門市比較，END.的波鞋款式相對較潮、選擇也較多，對波鞋迷而言簡直吸引力爆棚！

英國購物網站END. Clothing以售波鞋聞名，更不時推出全球免運費，吸引海外用戶消費購物。（網頁截圖）

記者查看特價波鞋款式，發現今次Adidas款式較少；不過或許臨近Nike Air Max Day，則有多款Nike Air Max低至4折發售，顏色相當大路易襯，其中Nike Air Max 95黃灰配色折後售賣$799，與本地門市價格相比更加宜人。

記者在END.網頁中挑選了以下20款抵買鞋款，不知道又是否合你心水呢？

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同場加映：日本ABC Mart官網減價半價起

如果END. Clothing的商品仍未夠吸引，最近日本ABC Mart官網也在進行「新生活應援Sale」優惠，多個人氣品牌波鞋減至半價發售。作為日本人心中的「波鞋聖地」，不乏香港門市與網店難得一見的限定款式，至啱不想出街撞鞋的朋友仔平價入手！

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除了nike波鞋以外，記者精選了更多品牌抵買波鞋，並詳錄網上購物全教學，有意購買可以先入內參考：

日本ABC Mart官網減價 NIKE/Adidas限定波鞋半價起 附25對推介