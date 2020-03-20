韓星網紅爭相剪《梨泰院》朴敘俊頭　專家指要附合4大條件才啱剪

韓劇《梨泰院CLASS》即將迎來大結局了！於劇中飾演男主角朴世路的朴敘俊，為了令自己與漫畫原著的角色更相似，特地剪了「栗子頭」。劇集播出之後，不少韓星、網紅、YouTuber，都跟著熱潮剪了一個「朴世路頭」。不過當中不少人都被網民取笑，指「顏值決定一切」。

由同名漫畫改編的人氣韓劇《梨泰院CLASS》，今個星期即將播出大結局！故事講男主角朴世路，是一個正直的青年。為了向開車撞死他爸爸的財閥兒子張根源報仇，所以在梨泰院經營酒館。

《梨泰院CLASS》劇照

朴敘俊演男主角

男主角朴世路由「高富帥男神」朴敘俊飾演。現年31歲的朴敘俊，就算在劇中扮演中學生，也完全沒有違和感。為了令觀眾看得更投入，他甚至跟著漫畫原著的朴世路，剪了一個非常難carry的「栗子頭」。只能說，因為他是朴敘俊，所以看上去才這麼帥吧！

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其他人剪又如何？

不少人都因為《梨泰院CLASS》這套劇的熱潮，跟著朴敘俊剪了「朴世路髮型」，包括諧星曹世鎬、梁世燦，YouTube上亦有很多網紅挑戰這個髮型的影片。不過，不少人剪完之後都被取笑，指「顏值決定一切」。

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適合與否取決於4大要點

韓國網紅髮型師成俊（譯音）於YouTube上載影片，講解剪這個髮型之前需要考慮的4大要點。到底擁有哪些條件才適合剪這個髮型？