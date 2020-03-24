停課停到變懶蟲！教你6招擺脫拖延症　附拖延症成因│BetterU#15

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

因應疫情，學生已經停課好幾個月，大學生就轉為在家上課。不少網民都指自己在家的工作效率超級低，恐怕是患上「拖延症」了！只要一看見梳化，就想攤上去看電視吃零食；只要一看見自己的床，就想上去呼呼大睡，結果要做的事就一拖再拖，完全沒有動力開始呢。

「唔想做啊唔想做啊唔想做啊唔想做啊唔想做啊！」（《自體發光辦公室》劇照）

臨床心理學家鄒凱詩Daisy就引用臺中教育大學的研究，指六成三的大學生有拖延問題，情況十分普遍！但當中只有四分之一的同學能夠適應壓力，並且最後輕鬆完成任務，其餘的同學都無法適應，拖到最後會出現大壓力及想逃避等症狀。

Daisy續指，其實拖延症成因很簡單，就是「想逃避困難複雜的任務」、「完美主義」及「自制能力不足」，知道原因之後，大家就可以對症下藥，擺脫拖延症！

「乜都唔想做啊！」（網上圖片）

專家啊！請拯救我們這班沒有動力的人吧！我摩卡少女為了患拖延症的大家（絕對不是我自己想擺脫拖延症！），請教臨床心理學家鄒凱詩Daisy以及DSE 7科5**狀元譚樂敏Melody，為大家拆解拖延症之外，也醒大家6招，跟拖延症說ByeBye！

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除了針對拖延症，令自己有動力開始工作，Melody也向大家提供了多個貼士，讓大家的溫書效果UPUPUP！

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