聯覺│聽音樂會見到顏色、數字竟嗅到氣味　為何人會感官交錯？

有些人看到英文字母A，會覺得它是紅色；看到數字7，會覺得它是綠色；有些人的觸覺啟動時，嗅覺、聽覺或視覺則會一起被觸發。這個現象叫做聯覺(Synesthesia)，如果您也常常覺得特定的文字、形狀或數字有特定的氣味或顏色，或是聽音樂時會看見繽紛的色塊，那您可能就是一個有聯覺的人。

聯覺是當人的1種感官受刺激時，另1種或多種沒有被直接刺激的感官，也會同時產生反應的現象。（David Pisnoy/Unsplash）

聯覺的定義和原理

聯覺是當人的1種感官受刺激時，另1種或多種沒有被直接刺激的感官，也會同時產生反應的現象。例如明明只是聽到一個特別的聲音，眼前卻會看見伴隨那個聲音的顏色，這就是一種聽覺觸發視覺的反應。而聯覺呈現的形式很多元，可以是任2種或多種感官的搭配，像最常見的一種，就是看到帶顏色的文字和數字。每個有聯覺的人，對同樣的刺激，都可能會產生不同的聯覺反應，也就是對有些人來說，看到字母A可能會覺得它是紅色的，對有些人來說則有可能是藍的、鹹的或香的。

有研究者認為，每個人剛出生時，大腦中各種感官之間的傳導路徑其實都會交錯相連，但當我們愈長愈大，這些路徑也會跟著成熟，並愈來愈分明且單一。有些人之所以有聯覺，是因為他們不同感官的傳導路徑，沒有在成長的過程中分開，使大腦中本來只應該傳導1種感官的神經細胞，會在受刺激時同時傳送訊息給2種或多種感官。也因此，有些人可能會在小的時候有聯覺，但長大後卻漸漸喪失這個能力。

每個有聯覺的人，對同樣的刺激，都可能會產生不同的聯覺反應。（Belinda Fewings/Unsplash）

這樣才算真的有聯覺

雖然目前沒有一套標準的聯覺鑑定方式，但我們可以參考由聯覺研究先驅，李察‧賽多維克醫學博士(Richard Cytowic, MD)所列出的特徵，來判斷一個人是否有聯覺。

非自願：聯覺跟反射動作一樣，不用特別去想就會自然發生，無法控制。 非想像：聯覺反應跟想像力不一樣，不只是單純存在於腦中的想法，而是一種真實的感受。 有一致性：聯覺對於同一種刺激的反應，應該每次都要一樣。例如每次看到數字8都會看到紅色，不會有時綠有時紫。 感受簡單：聯覺激起的反應是簡單而籠統的，例如聞到特定氣味時，可能會看到特定的顏色或形狀，但不會看到複雜、具體的圖像。 印象深刻：很多時候，第2感官留下的印象會比主要感官還深刻。例如認識名叫「小明」的人時，有聯覺的人如果感覺到黃色，比起真的記得對方叫小明，會更容易記得這個人的名字是黃色的。 能激起情緒：除了感官，聯覺有時也可能激起情緒反應，例如愉悅感。

聯覺反應跟想像力不一樣，不只是單純存在於腦中的想法，而是一種真實的感受。（patrick fore/Unsplash）

您可能不知道自己有聯覺

有聯覺的實際人數仍然不明，因為可能有很多人有聯覺，但自己不知道這是特殊現象，所以不會特別說出來。不過在證實有聯覺且有被統計下來的人當中，很多都符合以下1種或多種特徵：

女性：美國和英國針對國內人口的統計都顯示，有聯覺的女性比男性多，但沒有人知道造成這個現象的原因為何。 左撇子：在有聯覺的人當中，左撇子的比例比一般人還高。 神經學檢查(Neurological examination)結果正常：有聯覺的人神經檢查的結果大多正常，智力也與常人無異，甚至更高。 遺傳：從目前已知的案例看來，聯覺似乎可以遺傳，並可能是一種存在於X染色體上的一種顯性特徵。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：有聯覺的人～聽得見音樂的顏色和味道】