新冠肺炎｜混血KOL留家抗疫的理想與現實　Twitter網民驚呼太可怕

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本持續，東京確診個案亦創新高。東京都知事小池百合子早前亦在記者會上要求民眾應避免不必要的外出，盡量留在家中抗疫。 泰國及香港混血的網紅Vienna （@ViennaDoLL）近日在Twitter分享一張留家抗疫理想與現實對比照，女神的超爆笑崩壞照旋即引來5.5萬網民圍觀。

大家還記得分享超崩壞的理想與現實對比照而在日本Twitter爆紅的模特兒Vienna嗎？因新冠肺炎而在家防疫的她，近期又有搞怪新作！Vienna在Twitter分享一張留家抗疫的理想與現實對比照，以為女神在家一定是美美的在喝美酒嗎？Vienna卻以行動告訴大家，其實和你我一樣，不用外出的話頭也可以不梳，穿著超頹睡衣，坐在地上大口大口的吃杯麵！

不少網民留言大呼Vienna貼地得超可愛，「在疫症震撼的黑暗氣氛中傳遞笑聲。是一個真正的天使啊！」「Vienna超可愛！但房間也混亂得太可怕了。」

▼▼▼▼點擊看Vienna超崩壞的理想與現實對比照▼▼▼▼

+ 28 + 27 + 26

但其實除了搞怪的「理想與現實」崩壞照外，Vienna 是個不折不扣的 IG 女神！美美的女神照還是有的。

▼▼▼▼點擊看 Vienna IG女神照▼▼▼▼

+ 44 + 43 + 42

近日日本一位Cosplayer 岬ゆた於Twitter分享「電玩宅女的理想與現實」對比照，由可愛性感的美少女玩家，變成不修邊幅的「大叔」，打破了男生們一直以來的幻想。

▼▼▼▼點擊圖片觀看▼▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

該貼文隨即於Twitter瘋傳，不少網民大讚十分中肯，留言表示「右邊是大叔吧？」、「我比較喜歡現實那邊」、「超合符現實」。

立即click入內文看足本版：日本Cosplayer爆笑重現 電玩宅女理想與現實 網民：是大叔吧？