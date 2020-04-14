日爸Twitter揚言「每1個讚好就給女兒1円」　結果令他追悔莫及

現今網上社交平台發達，不少人都喜歡於Facebook、Twitter等分享自己近況，大曬生活點滴之餘，亦可以「呃Like」！不過，有時太多Like也不是一件好事...

近日日本有位爸爸於Twitter分享女兒的扭蛋，並表示每1個讚好就給女兒1円零用錢，結果令他十分後悔！

（Twitter@YZR8000）

日前日本有位爸爸於Twitter表示女兒扭蛋扭出一顆石，當他打算放上網分享時，女兒竟跟他說「放上Twitter也可以，但每一個讚好你要給我1円」。

當時爸爸的Twitter帳戶只有約400位追蹤者，心想自己平日的貼文也沒人讚，應該不會出甚麼大事，結果卻令他超傻眼...

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日本「呃Like」潮

其實日本最近亦掀起一陣「呃Like」潮，不少人於Twitter表示「每一個讚就會○○」，例如有插家師畫「每多一個讚，腿就長1mm的哥基」、「讚好數=衣服價錢」等等。不過，跟網民對賭往往不會有好結果...

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Twitter原文